Νεροχύτης: Το απλό κόλπο με 3 φυσικά υλικά για να εξαφανίσετε τους λεκέδες σκουριάς

Σταματίνα Στίνη

timeout

Νεροχύτης: Το απλό κόλπο με 3 φυσικά υλικά για να εξαφανίσετε τους λεκέδες σκουριάς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο νεροχύτης της κουζίνας εκτίθεται συνεχώς σε βρωμιά και λίπη, με αποτέλεσμα να χάνει τη λάμψη του με τον καιρό. Ωστόσο, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να τον κάνει να μοιάζει ξανά σαν καινούργιος. Θα χρειαστείτε μόνο τρία υλικά που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας.

Νεροχύτης: Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να μην βουλώνει η αποχέτευση από το λάδι μαγειρέματος

Το απλό κόλπο για καθαρό νεροχύτη χωρίς λεκέδες σκουριάς

Ένας χρήστης του Reddit δημοσίευσε, στην ομάδα subreddit CleaningTips, φωτογραφίες πριν και μετά, παρουσιάζοντας πώς ένας σκουριασμένος και βρώμικος νεροχύτης μεταμορφώθηκε σε καθαρό και λαμπερό.

«Υπήρχαν λεκέδες σκουριάς στον νεροχύτη μου για μήνες και τίποτα δεν δούλευε. Αυτή τη φορά, ανακάτεψα μαγειρική σόδα, χυμό λεμονιού και λευκό ξύδι, το άφησα λίγο και voilà. Οι λεκέδες εξαφανίστηκαν. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο απλό ήταν. Μακάρι να το είχα δοκιμάσει νωρίτερα», σημείωσε ο ίδιος.

Νεροχύτης: Το απλό κόλπο για να τον ξεβουλώσετε σε 5 λεπτά με 1 φυσικό υλικό, σύμφωνα με ειδικούς

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο για το κόλπο

Πολλοί άλλοι χρήστες του διαδικτύου εντυπωσιάστηκαν με το κόλπο:

  • «Οι λεκέδες σκουριάς φαίνονται δύσκολοι, αλλά η μέθοδος με μαγειρική σόδα, λεμόνι και ξύδι ακούγεται καταπληκτική. Πρέπει να το δοκιμάσω κάποια στιγμή», έγραψε ένας χρήστης.
  • «Αυτός ο συνδυασμός είναι πραγματικά μαγικός! Έχω χρησιμοποιήσει μαγειρική σόδα και ξύδι για λεκέδες στη μπανιέρα μου και πάντα δουλεύει καλύτερα από τα προϊόντα του εμπορίου», σημείωσε κάποιος άλλος.
  • «Φτιάξτε ένα μπουκάλι με αυτό το μείγμα κοντά στον νεροχύτη και ψεκάζετε τακτικά», συμβούλευσε ένας τρίτος χρήστης.

Διαφωνίες και εναλλακτικές μέθοδοι καθαρισμού

Κάποιοι χρήστες αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού μαγειρικής σόδας και ξυδιού.

  • «Το ξύδι και η μαγειρική σόδα θα έχουν ακυρώσει το ένα το άλλο. Ο χυμός λεμονιού και ίσως η λειαντική δράση της μαγειρικής σόδας έκαναν όλη τη σκληρή δουλειά», έγραψε ένας χρήστης.
  • «Ο συνδυασμός τους γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός. Η σόδα είναι εξαιρετική βάση και καθαριστικό, ενώ το ξύδι είναι ένα υπέροχο οξύ για αφαίρεση υπολειμμάτων και αποσμητική δράση. Είναι πολύ καλύτερο να καθαρίσετε με σόδα και στη συνέχεια να ξεπλύνετε με ξύδι», πρόσθεσε ένας άλλος.

Παράλληλα, κάποιος πρότεινε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για τη σκουριά: «Χρειάζεστε μόνο ξύδι ή χυμό λεμονιού για τους λεκέδες σκουριάς. Το κλειδί είναι να το αφήσετε να δράσει λίγα λεπτά».

«Μου αρέσει να χρησιμοποιώ συρματάκι, απορρυπαντικό πιάτων, ζεστό νερό και αρκετή… “μυϊκή δύναμη”», αποκάλυψε ένας άλλος χρήστης.

Finally removed the stains from my sink.
byu/c0mpromised inCleaningTips

