Νεροχύτης: Το απλό κόλπο για να τον ξεβουλώσετε σε 5 λεπτά με 1 φυσικό υλικό, σύμφωνα με ειδικούς

Ο βουλωμένος νεροχύτης είναι ένα κοινό πρόβλημα σε κάθε κουζίνα, εμποδίζοντας τη ροή του νερού και προκαλώντας δυσάρεστες οσμές. Ο τακτικός καθαρισμός της αποχέτευσης είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή σοβαρών φραγμάτων. Μάθετε πώς να ξεβουλώνετε τον νεροχύτη σας εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας ένα φυσικό υλικό.

Γιατί φράζουν οι αποχετεύσεις

Οι αποχετεύσεις φράζουν καθώς σωματίδια τροφών, λίπη και υπολείμματα σαπουνιού συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια λιπαρή επίστρωση στους σωλήνες.

Χωρίς τακτικό καθαρισμό της αποχέτευσης, αυτή η συσσώρευση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απόφραξη ή ακόμη και να προσελκύσει μύγες στην κουζίνα.

Το απλό κόλπο για να ξεβουλώσετε τις αποχετεύσεις

Οι ειδικοί καθαρισμού της Bright and Beautiful αποκαλύπτουν ότι η αντιμετώπιση μικρών φραγμάτων είναι απλή και απαιτεί λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας κρυστάλλους σόδας (ή σόδα πλυσίματος). Αυτοί οι μικροσκοπικοί λευκοί κόκκοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και αποτελούν μία από τις πιο ισχυρές φυσικές μεθόδους για τη διάλυση του λίπους.

Επειδή είναι αλκαλικοί, οι κρύσταλλοι σόδας διασπούν όξινα υλικά, όπως λίπος, υπολείμματα σαπουνιού και τροφών, τα οποία δημιουργούν την κολλώδη μεμβράνη στις σωληνώσεις. Η χρήση τους βοηθά στην απόφραξη, διατηρεί τις σωληνώσεις καθαρές και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές από τον νεροχύτη.

Σημαντική σημείωση: Αν και η μαγειρική σόδα και το λευκό ξύδι προτείνονται συχνά, όταν αυτά τα δύο υλικά αναμειγνύονται, αφρίζουν και εξουδετερώνουν το ένα την καθαριστική δύναμη του άλλου. Οι κρύσταλλοι σόδας είναι πολύ πιο ισχυροί από τη μαγειρική σόδα για αυτόν τον σκοπό.

Πώς να ξεβουλώσετε τις αποχετεύσεις με κρυστάλλους σόδας

Γεμίστε πλήρως τον βραστήρα σας με νερό και αφήστε το να βράσει. Ρίξτε προσεκτικά το ζεστό νερό στην αποχέτευση του νεροχύτη. Αυτό χαλαρώνει το συσσωρευμένο λίπος και προετοιμάζει την αποχέτευση για τους κρυστάλλους σόδας. Μόλις το βραστό νερό στραγγίσει, ρίξτε περίπου 100 γραμμάρια κρυστάλλους σόδας απευθείας στην αποχέτευση.

Αφήστε τους κρυστάλλους σόδας να δράσουν για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αυτό τους δίνει χρόνο να διασπάσουν αποτελεσματικά το λίπος. Γεμίστε ξανά τον βραστήρα με νερό και μόλις βράσει, ρίξτε το στην αποχέτευση. Αυτή η διαδικασία ξεπλένει το χαλαρωμένο λίπος και την οργανική ύλη, καθαρίζοντας τον σωλήνα.

Ο νεροχύτης σας θα είναι πεντακάθαρος και χωρίς λίπη. Να θυμάστε να τον καθαρίζετε τακτικά για να αποτρέψετε μελλοντικά φράγματα, να κρατήσετε μακριά τις μύγες και να διασφαλίσετε τη σωστή αποστράγγιση του νερού.\