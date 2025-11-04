Νεροχύτης: Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να μην βουλώνει η αποχέτευση από το λάδι μαγειρέματος

Νεροχύτης: Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να μην βουλώνει η αποχέτευση από το λάδι μαγειρέματος
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν συνηθίζετε να ρίχνετε το λάδι μαγειρέματος στον νεροχύτη, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε. Ένα απλό κόλπο με αλουμινόχαρτο και ένα ποτήρι μπορεί να σας γλιτώσει από τους βουλωμένους σωλήνες και περιττό καθάρισμα. Η μέθοδος που μοιράστηκε μια ειδικός στον καθαρισμό έχει γίνει viral και το καλύτερο; Χρειάζεστε μόνο δύο πράγματα που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας.

Νεροχύτης κουζίνας: Η απλή μέθοδος για να τον απολυμάνετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη

Το έξυπνο κόλπο με αλουμινόχαρτο για να μην βουλώνει η αποχέτευση από το λάδι μαγειρέματος

Το λάδι μαγειρέματος είναι από τα πιο χρήσιμα υλικά στην κουζίνα. Το χρησιμοποιούμε καθημερινά για τηγάνισμα, ψήσιμο ή σοτάρισμα. Όμως, τι γίνεται με το περίσσιο λάδι που μένει στο τηγάνι;

Αν η ποσότητα είναι μικρή, μπορείτε απλώς να την σκουπίσετε με χαρτί κουζίνας. Όταν όμως πρόκειται για μεγαλύτερη ποσότητα, όπως μετά από τηγάνισμα πατάτας ή αυγών, πολλοί κάνουν το λάθος να το ρίχνουν στην αποχέτευση. Το λάδι και τα λίπη μπορεί να βουλώσουν τους σωλήνες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην αποχέτευση.

Κουζίνα: Το πιο βρώμικο σημείο που ξεχνάτε να καθαρίσετε – Δεν είναι ο φούρνος, ο νεροχύτης ή ο κάδος απορριμμάτων

Σύμφωνα με μια cleaning expert στο Instagram, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να πετάτε το λάδι με ασφάλεια, με λίγο αλουμινόχαρτο και ένα ποτήρι.

Σε βίντεο που έγινε viral, η γυναίκα ακολούθησε τα εξής βήματα:

  1. Τύλιξε ένα ποτήρι με φύλλα αλουμινόχαρτου, καλύπτοντάς το πλήρως.
  2. Έπειτα αφαίρεσε το ποτήρι, αφήνοντας ένα «φορμάκι» από αλουμινόχαρτο.
  3. Το τοποθέτησε στην αποχέτευση του νεροχύτη και έριξε μέσα το λάδι. Το λάδι συγκεντρώθηκε μέσα στο φύλλο αλουμινόχαρτου χωρίς να περάσει στην αποχέτευση.
  4. Έπειτα, έκλεισε το φύλλο και το πέταξε κατευθείαν στα σκουπίδια.
  5. Αν το αλουμινόχαρτο δεν στέκεται όρθιο, μπορείτε να το τοποθετήσετε μέσα σε ένα ποτήρι ή κούπα, ώστε να κρατά το σχήμα του καθώς ρίχνετε το λάδι.

Οι χρήστες του διαδικτύου που είδαν το βίντεο αποθέωσαν την ιδέα, χαρακτηρίζοντάς την “πανέξυπνη” και “οικολογική”. Κάποιοι μάλιστα πρότειναν να αφήνετε το λάδι να κρυώσει και μετά να το ρίχνετε απευθείας στα σκουπίδια ή να το συλλέγετε σε άδειο μπουκάλι που γεμίζετε σταδιακά και πετάτε όταν γεμίσει.

Πώς να πετάξετε σωστά το λάδι μαγειρέματος

  • Αφήστε το λάδι να κρυώσει τελείως μετά τη χρήση.
  • Ρίξτε το σε ανθεκτικό, σφραγιζόμενο δοχείο, όπως το αρχικό μπουκάλι, ένα άδειο δοχείο γάλακτος ή κονσέρβα.
  • Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες απόρριψης – σε πολλές περιοχές μπορείτε να το πετάξετε στα σκουπίδια αν είναι μικρή ποσότητα.
  • Για μεγαλύτερες ποσότητες, μεταφέρετε το δοχείο σε σημείο ανακύκλωσης ή συλλογής λαδιού, όπου μετατρέπεται σε βιοντίζελ.
  • Μην ρίχνετε ποτέ λάδι στην αποχέτευση ή την τουαλέτα, καθώς προκαλεί φράξιμο και ρύπανση.
  • Αν το λάδι είναι ακόμα καθαρό, μπορείτε να το σουρώσετε και να το ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ND_home.hacks (@nd_home.hacks)

