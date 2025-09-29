Κουζίνα: Το πιο βρώμικο σημείο που ξεχνάτε να καθαρίσετε – Δεν είναι ο φούρνος, ο νεροχύτης ή ο κάδος απορριμμάτων

Όταν καθαρίζετε την κουζίνα, είναι προφανές ότι κάποιες περιοχές απαιτούν περισσότερη προσοχή. Οι λεκέδες από τρόφιμα εμφανίζονται συχνά γύρω από τις εστίες της κουζίνας, στον φούρνο μικροκυμάτων ή ακόμα και στο πάτωμα, καθιστώντας τον συχνό καθαρισμό απαραίτητο. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο στην κουζίνα σας που μπορεί να φιλοξενεί πολλά μικρόβια και είναι πιθανό να το παραμελείτε εντελώς.

Το πιο βρώμικο σημείο στην κουζίνα που ξεχνάτε να καθαρίσετε

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Boston Organic, μία από τις πιο βρώμικες περιοχές στην κουζίνα είναι οι διακόπτες φωτισμού. Αν δεν τους καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ίσως είναι καιρός να αλλάξετε την ρουτίνα καθαρισμού σας.

Οι διακόπτες φωτισμού συγκεντρώνουν βακτήρια κάθε φορά που τους αγγίζετε για να ανάψετε ή να σβήσετε το φως, ειδικά όταν μαγειρεύετε και πιθανόν χειρίζεστε ωμό κρέας ή ψάρι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μεταφερθούν επιβλαβή μικρόβια στην επιφάνεια τους.

Πώς να καθαρίσετε σωστά τους διακόπτες φωτισμού

Επειδή πρόκειται για μια μικρή επιφάνεια, ο καθαρισμός είναι πολύ απλός.

Προετοιμασία: Υγράνετε ελαφρώς ένα πανί μικροϊνών με ένα ήπιο απολυμαντικό διάλυμα. Αποφύγετε να εφαρμόσετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στον διακόπτη, καθώς μπορεί να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά μέρη. Καθαρισμός: Σκουπίστε την επιφάνεια και την γύρω πλάκα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν ανάγλυφες περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να κρυφτούν τα βακτήρια. Για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ή λίγο βαμβάκι βουτηγμένο σε απολυμαντικό για να φτάσετε σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως στις σχισμές γύρω από το κουμπί. Στέγνωμα: Όταν ολοκληρώσετε, βεβαιωθείτε ότι στεγνώσατε καλά την περιοχή με ένα άλλο καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Καθαρίζοντας τακτικά τους διακόπτες φωτισμού και άλλες επιφάνειες που αγγίζονται συχνά, εξασφαλίζετε ότι η κουζίνα σας είναι καθαρή και υγιεινή. Εντάσσοντας αυτό το βήμα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού του σπιτιού, θα αποτρέψετε τη συσσώρευση βρωμιάς, διατηρώντας την κουζίνα σας αστραφτερή.