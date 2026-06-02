Πατήσια: Στη φυλακή ο ένας εκ των κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 30χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στην ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ένας 39χρονος υπάλληλος.

Μετά την απολογία του, ο 30χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του, με καταγωγή από την Αλβανία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους συνέλαβαν στον Κηφισό. Ο τέταρτος δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος για τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον εργαζόμενο του καταστήματος, υποστηρίζοντας πως δράστης των πυροβολισμών ήταν το τέταρτο άτομο, που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και αναζητείται.