Πατήσια: Στη φυλακή ο ένας εκ των κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ένας 30χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας 39χρονος υπάλληλος. Δύο συγκατηγορούμενοί του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ο τέταρτος δράστης διαφεύγει τη σύλληψη. Ο 30χρονος αρνείται ότι ήταν ο δράστης των πυροβολισμών, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησε το άτομο που αναζητείται.

  • Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, όπου τραυματίστηκε υπάλληλος.- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο Α.Τ.- Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον εργαζόμενο, υποστηρίζοντας πως δράστης ήταν το τέταρτο άτομο που αναζητείται.

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 30χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στην ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ένας 39χρονος υπάλληλος.

Μετά την απολογία του, ο 30χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του, με καταγωγή από την Αλβανία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους συνέλαβαν στον Κηφισό. Ο τέταρτος δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος για τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον εργαζόμενο του καταστήματος, υποστηρίζοντας πως δράστης των πυροβολισμών ήταν το τέταρτο άτομο, που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και αναζητείται. 

 

 

