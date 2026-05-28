Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Δίωξη για 3 κακουργήματα και 4 πλημμελήματα στους συλληφθέντες – Την Τρίτη η απολογία τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια,
Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη με τους αστυνομικούς, για την ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος επιχειρηματία στα Πατήσια.

Οι δράστες, μετά την ένοπλη επίθεση σε ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό όπου και συνελήφθησαν.

Η ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους ο Εισαγγελέας είναι για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες αφορούν:

  • απόπειρα ανθρωποκτονίας
  • απόπειρα ληστείας από κοινού
  • παράνομη οπλοφορία
  • διακεκριμένη οπλοχρησία
  • παράνομη κατοχή πυρομαχικών
  • επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και
  • απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε Ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

Όπως διακρίνεται σε βίντεο, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής καταδίωξης, το ασημί SUV των δραστών κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και προκάλεσε υλικές ζημιές, καθώς συγκρούστηκε με τρία σταματημένα οχήματα σε φανάρι, προσπαθώντας να διαφύγει από τους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε έως τη λεωφόρο Κηφισού, όπου οι αστυνομικοί τελικά τους ακινητοποίησαν, αφού πυροβόλησαν και έσκασαν το πίσω λάστιχο του αυτοκινήτου τους, οδηγώντας στη σύλληψη τριών επιβαινόντων, ενώ αναζητείται ακόμη ο τέταρτος συνεργός.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρείς συλληφθέντες

Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι οι τρεις συλληφθέντες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας από τους συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα γνωστός στις Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα για σοβαρές υποθέσεις βίας και παραβατικότητας. Πρόκειται για τον 30χρονο Έλληνα, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2022 είχε επιτεθεί με σουγιά στον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη, τραυματίζοντάς τον 17 φορές, ύστερα από διαπληκτισμό για τη σειρά στην ουρά.

Ο 27χρονος Αλβανός με ελληνική ταυτότητα είχε συλληφθεί στο παρελθόν στο Χαϊδάρι, όταν στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί δύο καλάσνικοφ, και είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις κλοπών, ενώ ο τρίτος συλληφθείς, ένας 31χρονος, είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία για κλοπές.

Η επίθεση στη Βαρυμπόμπη το 2022

Το αιματηρό περιστατικό στη Βαρυμπόμπη είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 2022. Ο τότε 26χρονος δράστης και ο 60χρονος επιχειρηματίας, περίμεναν στην ουρά καντίνας στη Βαρυμπόμπη, για να παραγγείλουν φαγητό, όταν μεταξύ τους ξέσπασε ένταση.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, ο νεαρός προσπάθησε να προσπεράσει τον επιχειρηματία, γεγονός που οδήγησε σε έντονο φραστικό επεισόδιο και σπρωξίματα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον δράστη να βγάζει σουγιά και να επιτίθεται στον Γιάννη Μάρκου, καταφέροντάς του, 17 μαχαιριές. Το περιστατικό είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της καντίνας, οι οποίες αποτύπωσαν καρέ καρέ τη στιγμή της επίθεσης, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα και τη βιαιότητα του συμβάντος.

Δύο ημέρες αργότερα, αφού είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου, ο δράστης παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Μάρκου και ο φερόμενος ως δράστης

Εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις

Ο 30χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν από την επίθεση στη Βαρυμπόμπη, ενώ είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2021, για υποθέσεις που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Οι πληροφορίες που τον εμπλέκουν και στο πρόσφατο αιματηρό περιστατικό στα Πατήσια, εντείνουν τον προβληματισμό των Αρχών, σχετικά με τη συνεχιζόμενη παραβατική του δράση.

Η μεγαλειώδης στάση του Γιάννη Μάρκου απέναντι στον δράστη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση που είχε κρατήσει ο επιχειρηματίας Γιάννης Μάρκου, απέναντι στον άνθρωπο που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια της δίκης είχε ζητήσει επιείκεια για τον άνδρα, καθώς πίστευε ότι είχε μετανοήσει ειλικρινά για την πράξη του και άξιζε μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ωστόσο, η μετέπειτα πορεία του 30χρονου και η εμπλοκή του σε νέες σοβαρές υποθέσεις φαίνεται να διαψεύδουν τις ελπίδες ότι είχε εγκαταλείψει την παραβατικότητα.

Η δήλωση του Γιάννη Μάρκου

«Μετά την επιθετική πράξη που έκανε χωρίς σοβαρό λόγο με μαχαίρι σε εμένα στη Βαρυμπόμπη το 2022, η αστυνομία, με το αυτεπάγγελτο του νόμου, τον φυλάκισε μόλις συνελήφθη για 18 μήνες, έως ότου πραγματοποιήθηκε το ποινικό δικαστήριο.

Όταν έφτασα στο δικαστήριο, με παρακάλεσαν η μητέρα του, η οικογένειά του αλλά και ο ίδιος, ο οποίος έδειχνε μετανιωμένος και ζητούσε συγγνώμη, να τον βοηθήσω.

Στην κατάθεσή μου ανέφερα ότι θεωρούσα αρκετή την τιμωρία του και ότι θα έπρεπε να του δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία, λόγω και της νεαρής ηλικίας του, ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει και να συνεχίσει τη ζωή του ως μάγειρας, που είναι και το επάγγελμά του, μετά τη δύσκολη εμπειρία της φυλάκισης.

Το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει ποινή φυλάκισης πέντε ετών με τριετή αναστολή, μετά και τη θετική προς εκείνον παρέμβασή μου. Λυπάμαι πολύ για την εξέλιξη της ζωής του».

