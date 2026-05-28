Χανιά: «Φυτεία-μαμούθ» θα απέδιδε 660 κιλά χασίς – «Χτύπημα» 2 εκατ. ευρώ στο οργανωμένο έγκλημα

Ισχυρό πλήγμα στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στα Χανιά πέτυχε η αστυνομία, καθώς εντόπισε και κατέσχεσε πάνω από 1000 δενδρύλλια, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις, σύμφωνα με το Neakriti.gr.

Όπως γίνεται γνωστό, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, αξιοποίησε πληροφορίες που αναφέρονταν στην παράνομη δράση συγκεκριμένου προσώπου.

Σε αστυνομική επιχείρηση που άρχισε σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα και εξελίσσεται ως αργά το βράδυ, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, με τη συνδρομή ανδρών της ΟΠΚΕ από τα Χανιά και την Αθήνα και παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντόπισαν και κατέσχεσαν 1.330 δενδρύλλια κάνναβης σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Η φυτεία βρέθηκε σε περιοχή του δήμου Αποκορώνου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ στοχευμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε τρία σπίτια φερόμενων ως εμπλεκόμενων στην υπόθεση καλλιέργειας και διακίνησης των ναρκωτικών.

Οι καλλιεργητές φέρεται να είχαν οργανώσει τη φυτεία κατά τρόπο τέτοιο που να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα πειστήρια.

Από τη συγκομιδή, οι καλλιεργητές υπολογίζεται ότι θα εξασφάλιζαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης άνω των 660 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτής της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφταναν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε τουλάχιστον μία σύλληψη. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με την οποία αναμένεται να παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα.