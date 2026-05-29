Μαρούσι: Συναγερμός για πολεμικό βλήμα Β’ παγκοσμίου πολέμου – Κινητοποιήθηκαν ΤΕΝΞ, ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Ένα πολεμικό βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (28/05/2026) σε αυλή παλαιάς οικίας στο Μαρούσι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η πυκνοκατοικημένη περιοχή οδήγησε τις αρμόδιες υπηρεσίες στην εφαρμογή του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου ασφαλείας. Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε τους δρόμους γύρω από το σημείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς του Στρατού.

Οι αρμόδιες δυνάμεις απομάκρυναν με ασφάλεια το βλήμα από το σημείο γύρω στις 23:55, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.