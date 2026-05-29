Αρνάλντι – Τσιτσιπάς 3-1: Εκτός Roland Garros ο Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ από τον Ματέο Αρνάλντι. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε με 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «32» του γαλλικού Grand Slam.

Ο Έλληνας τενίστας μπήκε στη διοργάνωση με στόχο μία καλύτερη πορεία, ενώ η κλήρωση και ο αποκλεισμός του Γιάνικ Σίνερ είχαν διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για να προχωρήσει περισσότερο στο τουρνουά. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρυθμό απέναντι στον Αρνάλντι και έμεινε εκτός συνέχειας.

Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, παίρνοντάς το με 7-5. Στη συνέχεια, όμως, ο Αρνάλντι διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του Έλληνα πρωταθλητή στο σερβίς και έκλεισε την αναμέτρηση με 6-3 και 6-2.

Ο Ματέο Αρνάλντι θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32» τον Κολινιόν, ο οποίος προκρίθηκε μετά τη νίκη του επί του Σέλτον. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στη σεζόν του χορταριού, σε μία επιφάνεια στην οποία παραδοσιακά δυσκολεύεται περισσότερο.