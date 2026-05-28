Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Με την… αύρα του πρωταθλητή Ευρώπης υπέταξε την «Ένωση»

Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 94-77 στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς. Η ομάδα του Πειραιά επέβαλε τον ρυθμό της μετά το αρχικό καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ και έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, σε ένα πανηγυρικό κλίμα λόγω της παρουσίασης του λάβαρου της EuroLeague.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 7-13 στο 4’. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, έτρεξε επιμέρους σκορ 14-2 και πήρε το προβάδισμα με 21-17 στο 7’. Η ομάδα του Πειραιά διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 26-19.

Ο Λαρεντζάκης έστειλε τον Ολυμπιακό στο +9 στο 15’, ενώ ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο παρκέ, ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 πόντους λίγο αργότερα, με το σκορ να γίνεται 39-27 στο 16’. Μετά το 42-27, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε τη διαφορά, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 46-38.

Στην τρίτη περίοδο, η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε στους 6 πόντους, με το σκορ να γίνεται 55-49 στο 25’. Ο Ολυμπιακός, όμως, κράτησε τον έλεγχο του αγώνα, παρά τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια στο τέλος της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 71-57.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά και δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να διεκδικήσει την ανατροπή. Η ομάδα του Πειραιά έφτασε στη νίκη με 94-77 και έκανε το πρώτο βήμα στη σειρά.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Πίτερς με 17 πόντους. Ο Χολ και ο Βεζένκοβ πρόσθεσαν από 13 πόντους, ενώ ο Ντόρσεϊ και ο Τζόουνς είχαν από 10 πόντους. Για την ΑΕΚ, ο Γκρέι σημείωσε 22 πόντους.