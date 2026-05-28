Conference League – ΑΕΚ: Στο Top-10 της σεζόν το γκολ του Κοϊτά κόντρα στην Σάμσουνσπορ – ΒΙΝΤΕΟ

Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη νίκη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ, στη League phase του Conference League, στις 11/12/25 , επιλέχθηκε ως έκτο, στο Top-10 της σεζόν 2025-26.

Επίσης η τεχνική επιτροπή της UEFA, μετά τον μεγάλο τελικό στη Λειψία όπου η Κρίσταλ Πάλας αναδείχθηκε νικώντας 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο, επέλεξε την κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2025/26 στο Conference League, χωρίς παίκτη από την ΑΕΚ:

Τερματοφύλακας: Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας)

Αμυντικοί : Αντρέι Ράτσιου (Ράγιο Βαγεκάνο), Φλοριάν Λεζέν (Ράγιο Βαγεκάνο), Μαξέν Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας), Πέδρο Ενρίκε (Σαχτάρ Ντονέτσκ)

Μέσοι : Κέις Σμιτ (Άλκμααρ), Άνταμ Γουόρτον (Κρίσταλ Πάλας), Ίσι Παλαθόν (Ράγιο Βαγεκάνο)

Επιθετικοί : Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσταλ Πάλας), Μάριους Μουαντιλματζί (Σαμσούνσπορ), Μαρσιάλ Γκοντό (Στρασβούργο)