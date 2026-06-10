Χατζηδάκης: Οι 3 παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική – Τι θα γίνει στον Κηφισό

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, οι οποίες περιλαμβάνουν την παράκαμψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης.

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Πολιτική

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Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική.
  • Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την παράκαμψη του Κηφισού και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.
  • Η τρίτη παρέμβαση αφορά την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης, με στόχο την αποσυμφόρηση του νότιου άξονα.

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Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

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Πρόκειται για την παράκαμψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης.

«Η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξόνων Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου χωρίς – όπως γίνεται σήμερα – να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων. Δηλαδή η δυνατότητα, που παρέχεται σε μία εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στο μειοδότη», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

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Όπως είπε, «χρειάζεται όμως περαιτέρω προετοιμασία για το εν λόγω θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Το τρίτο, η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη – Καρέα μέσω τούνελ με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης».

«Και οι τρεις πρωτοβουλίες δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών. Ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω δεν θα αργήσει», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

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«Εκτός από την τεχνική συνθετότητα δεν πρέπει να υποτιμάται ότι για όλα τα έργα απαιτούνται χρήματα. Και για τη σύνδεση της Λεωφόρου Κύμης με τον Κηφισό, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνεται μια στάθμιση», τόνισε.

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