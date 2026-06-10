Διπλό φονικό στο Αίγιο: Κατηγορείται και για ανθρωποκτονία ο 65χρονος Ιταλός

Εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός ύποπτος, ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης μητέρας, κατηγορείται από τις αστυνομικές αρχές και για ανθρωποκτονία.

Συγκεκριμένα, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα τον συνοδεύσει σήμερα στην Εισαγγελία, συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφος της 54χρονης συνελήφθη νωρίτερα σήμερα για παράνομη οπλοκατοχή, λόγω του αεροβόλου όπλου, που εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος και εκτιμάται ότι ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για να πυροβολήσει τον 26χρονο γιο.

Ο 65χρονος Ιταλός, που ανακρίνεται από την πρώτη στιγμή, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο ίδιος κοιμόταν χθες το πρωί και όταν ξύπνησε είδε τη μητέρα και τον γιο της νεκρούς, σε μία λίμνη αίματος.

Ωστόσο δεν έχει πείσει τους αστυνομικούς για τους ισχυρισμούς του, καθώς έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικές αρχές τον διώκουν και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Το απόγευμα οι εργαστηριακές απαντήσεις

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα αναμένονται οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για γενετικό υλικό και αποτυπώματα στα ευρήματα στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι. Μεταξύ άλλων, έχουν κατασχεθεί το αεροβόλο όπλο, το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο στη γλάστρα στην αυλή της μονοκατοικίας και μία πλυμένη μπλούζα που πιθανόν φέρει ίχνη αίματος.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της διάρρηξης, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης της πόρτας και των παραθύρων της μονοκατοικίας.

Ο 65χρονος, που κρατείτο στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα.

Δείτε εικόνες της ΕΡΤ από τη μεταγωγή:

Τα θύμα του διπλού φονικού

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 54χρονη Μαρία δημιουργούσε χειροποίητα αντικείμενα από γυαλί και βιτρό. Για αρκετά χρόνια διατηρούσε το δικό της προσωπικό κατάστημα, όπου διέθετε προς πώληση τα έργα της όπως καθρέφτες, κορνίζες και διάφορα διακοσμητικά, σύμφωνα με το MEGA. Αν και το κατάστημα αυτό είχε κλείσει κατά τα τελευταία έτη, η Μαρία συνέχιζε να δημιουργεί, ενώ επέλεγε συχνά να δωρίζει έργα της στην εκκλησία του χωριού.

Η ζωή της είχε σημαδευτεί από μια σοβαρή απώλεια, καθώς πριν από περίπου 20 χρόνια, ενώ διέμενε στις Σποράδες με τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, εκείνος απεβίωσε από ανεύρυσμα. Μετά το συμβάν αυτό, η 54χρονη αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στον Λόγγο, τον τόπο καταγωγής της, προκειμένου να μεγαλώσει τον γιο της. Εκεί, πριν από περίπου 15 χρόνια, γνώρισε τον 65χρονο Ιταλό.

Ο 26χρονος Ολύμπιος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τελευταίο διάστημα διέμενε μόνιμα στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει μόλις δύο 24ωρα πριν από τη δολοφονία του, προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα του.

O Ολύμπιος δραστηριοποιούνταν ως μουσικός παραγωγός και επαγγελματίας DJ, με εξειδίκευση στην techno και την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Από το 2024 είχε ξεκινήσει μια σταθερή πορεία, συνθέτοντας δικά του κομμάτια και συνεργαζόμενος με μουσική εταιρεία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εργαζόταν ως DJ σε γνωστά καταστήματα και κλαμπ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο εξωτερικό.