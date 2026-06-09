Έγκλημα στο Αίγιο: Στο «μικροσκόπιο» μπλούζα του Ιταλού συντρόφου της μητέρας – Εξετάζεται εάν έχει κηλίδες αίματος

Μία μπλούζα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης μητέρας βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών, που συλλέγουν στοιχεία για να εξιχνιάσουν το διπλό έγκλημα που αποκαλύφθηκε σήμερα, στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η μπλούζα ήταν πρόσφατα πλυμένη, αλλά φαίνεται πως είχε ακόμη έναν λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος. Το εύρημα θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για αίμα και σε ποιον ανήκει.

Ο 65χρονος ανακρίνεται μέχρι και αυτή την ώρα από τους αστυνομικούς της ασφάλειας, που διερευνούν το θρίλερ με την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα νεκροί με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέσα στο σπίτι τους στο χωριό Λόγγος.

Με τραύμα από όπλο και μαχαίρι ο γιος, η μητέρα πάλεψε με τον δράστη

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή, ο οποίος έσπευσε στον τόπο του εγκλήματος, ο θάνατος της μητέρας και του γιου φέρεται να επήλθε νωρίς το πρωί της Τρίτης (9/6), ενώ οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν αργότερα το μεσημέρι.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ιατροδικαστής, ο γιος φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, πιθανότατα πρόκειται για τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ενώ έχει και πολλά τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πρώτα τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή από μαχαιριές έξω από το υπνοδωμάτιο, έχει πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, καθώς φαίνεται ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές, είναι ότι ο δολοφόνος μπήκε στο υπνοδωμάτιο, όπου βρήκε ξαπλωμένο στο κρεβάτι τον γιο, τον πυροβόλησε με αεροβόλο στο κεφάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι τον κατέσφαξε. Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβη και πήγε έξω από το υπνοδωμάτιο, με τον δράστη να την μαχαιρώνει και να την σκοτώνει.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του 26χρονου και θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για dna και αποτυπώματα.

«Ξύπνησα και τους είδα νεκρούς»

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, που θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος, έχει προσαχθεί στην Ασφάλεια Αιγιαλείας και ανακρίνεται για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς τη μητέρα και τον γιο της.

Ο Ιταλός φέρεται να βρίσκεται σε σύγχυση και ήταν δύσκολη η επικοινωνία με τους αστυνομικούς, τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις», ο 65χρονος φέρεται να είπε στην προφορική κατάθεση στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε περίπου στις 7:30 το πρωί, καθώς είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού να πάει, μαζί με την σύντροφό του, στις 10. Πήγε, λέει, στο υπνοδωμάτιο που ήταν η σύντροφός του και ο 26χρονος γιος, προσπάθησε να ανοίξει αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Αφού διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να την ανοίξει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, πήγε και έπεσε ξανά για ύπνο. Υποστηρίζει ότι σηκώθηκε ξανά γύρω στις 11, όταν και τους εντόπισε νεκρούς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις», αναφέρουν ότι εξετάζεται και ένα φιλικό πρόσωπο του Ιταλού συντρόφου της νεκρής γυναίκας.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι, όταν ο 65χρονος Ιταλός ενημέρωσε έναν γείτονα και οι δυο τους επικοινώνησαν με τις αστυνομικές Αρχές. Η μητέρα και ο γιος της εντοπίστηκαν με πολλά τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί δύο μαχαίρια, το ένα εκ των οποίων καρφωμένο στην αυλή της μονοκατοικίας.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, προσπαθώντας να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μονοκατοικίας ή σημάδια πάλης, ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό στο χωριό.

Η 54χρονη μεγάλωνε μόνη τον γιο της, καθώς ο σύζυγός της είχε πεθάνει. Πριν από πολλά χρόνια γνώρισε τον Ιταλό και άρχισε ο δεσμός τους. Ο 26χρονος έλειπε στη Γερμανία, όπου έκανε ένα μεταπτυχιακό, και είχε επιστρέψει στο Αίγιο για λίγες ημέρες ώστε να δει την μητέρα του.

«Δεν είχαν εντάσεις» λέει ξάδελφος της 54χρονης

«Εδώ ήταν μόνο η μητέρα του, την οποία είχα καιρό να τη δω, και έμενε μαζί με τον σύντροφό της, τον Ιταλό. Είχα πολύ καιρό να δω την ξαδέλφη μου και τον ανιψιό μου πολύ καιρό. Δεν έμενε εδώ το παιδί. Ήταν χρόνια μαζί με τον Ιταλό. Δεν είχαν εντάσεις, μια χαρά ήταν, με φιλοξενούσαν κι έτρωγα κιόλας εδώ. (σ.σ. Ο Ιταλός) ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος και πολύ φιλικός. Είδα την αστυνομία και στην αρχή νόμιζα ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα», λέει ο ξάδελφος της γυναίκας.