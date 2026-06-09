Τέλος στο κοσμικό αίνιγμα: Πώς τα μαγνητικά πεδία ξεκλειδώνουν τα μυστικά των δίδυμων άστρων

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Τα μαγνητικά πεδία ενδέχεται να είναι η κρυφή δύναμη που φέρνει κοντά τόσο τα νεογέννητα άστρα όσο και τις γιγάντιες μαύρες τρύπες. Νέες προσομοιώσεις σε υπολογιστές υποδεικνύουν ότι τα μαγνητικά πεδία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ζευγών νεαρών άστρων.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί τα συστήματα διπλών αστέρων είναι τόσο κοινά σε ολόκληρο τον Γαλαξία μας και ίσως μάλιστα προσφέρουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες.

Τα αστέρια γεννιούνται όταν τεράστια νέφη αερίου στο διάστημα καταρρέουν υπό την επίδραση της βαρύτητας, δημιουργώντας πυκνές περιοχές γνωστές ως πυρήνες μοριακών νεφών. Επειδή πολλαπλά άστρα σχηματίζονται συχνά μέσα στο ίδιο νέφος, ορισμένα καταλήγουν να συνδεθούν βαρυτικά, δημιουργώντας συστήματα διπλών αστέρων στα οποία δύο άστρα περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο.

Οι αστρονόμοι υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι πολλά διπλά συστήματα αρχίζουν να παίρνουν μορφή πολύ νωρίς στη διαδικασία σχηματισμού των άστρων, προτού τα ίδια τα άστρα αναπτυχθούν πλήρως. Ωστόσο, το να εξηγηθεί πώς αυτοί οι νεαροί πρωτοαστέρες πλησιάζουν αρκετά κοντά ώστε να αποτελέσουν ένα σταθερό ζευγάρι παρέμενε μια πρόκληση.

Τα μαγνητικά πεδία πλησιάζουν τους πρωτοαστέρες μεταξύ τους

Για να διερευνήσουν το πρόβλημα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν προηγμένες προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας διάφορους υπερυπολογιστές, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ATERUI III του Εθνικού Αστρονομικού Αστεροσκοπείου της Ιαπωνίας και του προκατόχου του, ATERUI II.

Οι προσομοιώσεις αποκάλυψαν ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαγνητικών πεδίων στο μεσοαστρικό διάστημα και του αερίου που περιβάλλει τους νεαρούς πρωτοαστέρες μπορούν να αφαιρέσουν στροφορμή από το ζευγάρι.

Καθώς η στροφορμή μειώνεται, οι πρωτοαστέρες είναι σε θέση να πλησιάσουν μεταξύ τους, επιτρέποντας τον σχηματισμό ενός διπλού συστήματος μέσα σε ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο. Η σημασία των μαγνητικών πεδίων έγινε ιδιαίτερα σαφής όταν οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συγκριτική προσομοίωση χωρίς καθόλου μαγνητικό πεδίο.

Σε αυτό το σενάριο, οι δύο πρωτοαστέρες απομακρύνθηκαν μεταξύ τους αντί να πλησιάσουν, αναδεικνύοντας τον βασικό ρόλο του μαγνητισμού στη διαδικασία σχηματισμού.

Συνέπειες για τις μαύρες τρύπες σε διπλά συστήματα

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ενδείξεις ότι ένας παρόμοιος μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργεί και σε ζεύγη τεράστιων μαύρων τρυπών. Στις πλούσιες σε αέριο κεντρικές περιοχές ενός νεοσύστατου γαλαξία —ο οποίος δημιουργείται όταν δύο μικρότεροι γαλαξίες συγχωνεύονται— τα μαγνητικά πεδία ενδέχεται να βοηθούν τις διπλές μαύρες τρύπες μεγάλης μάζας να χάσουν στροφορμή και να πλησιάσουν μεταξύ τους.

Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να εξηγήσει πώς οι μαύρες τρύπες τελικά προσεγγίζουν η μία την άλλη αρκετά κοντά ώστε να συγχωνευθούν, δημιουργώντας τελικά μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα.

Η άμεση προσομοίωση διπλών μαύρων τρυπών μεγάλης μάζας κατά τη διάρκεια των τεράστιων χρονικών κλιμάκων που απαιτούνται για να κινηθούν σπειροειδώς προς τα μέσα παραμένει υπολογιστικά δύσκολη.

Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι μια λεπτομερής διερεύνηση της επίδρασης των μαγνητικών πεδίων στην εξέλιξη των διπλών μαύρων τρυπών θα απαιτήσει μελλοντική μελέτη.