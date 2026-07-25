Μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα για την αγροτική ιστορία της Θράκης: Ο αρχαιότερος οικισμός της Παραδημής και το μυστικό του διπλού οχυρού

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Μια νέα μελέτη στην καρδιά της ελληνικής Θράκης ανατρέπει τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή προϊστορία.

Ένας από τους πιο γνωστούς οικισμούς της περιοχής αποδεικνύεται πλέον πολύ παλαιότερος από ό,τι εκτιμούσαν οι αρχαιολόγοι. Τα νέα ευρήματα φωτίζουν τη ζωή των πρώτων αγροτών της Θράκης, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα απροσδόκητα εξελιγμένο σύστημα οχύρωσης.

Η διεπιστημονική έρευνα στην Τούμπα της Παραδημής, στη βορειοανατολική Ελλάδα, χρονολόγησε για πρώτη φορά την προέλευσή της στην Πρώιμη Νεολιθική περίοδο, γύρω στο 6200 π.Χ. ή και ακόμη νωρίτερα.

Η Τούμπα της Παραδημής, η οποία βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Κομοτηνής στην πεδιάδα της ελληνικής Θράκης, αποτελεί το επίκεντρο μιας φιλόδοξης έρευνας που μεταμόρφωσε όσα γνωρίζαμε για τους πρώτους αγρότες της περιοχής.

Μέχρι τώρα, οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 1929, το 1965 και το 1997 είχαν φέρει στο φως κεραμική και άλλα τεχνουργήματα, αλλά δεν είχαν καταφέρει να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε ιδρύθηκε ο οικισμός ή πώς ήταν οργανωμένος ο χώρος του.

Τεχνολογία αιχμής αποκαλύπτει το χρονολόγιο του οικισμού

Μια ομάδα ερευνητών, εργαζόμενη στο πλαίσιο του έργου MapFarm, εφάρμοσε μια μη επεμβατική προσέγγιση —επιφανειακή έρευνα, μαγνητομετρία, γεωραντάρ, δειγματοληψία ιζημάτων και ραδιοχρονολόγηση άνθρακα— η οποία παρείχε πρωτοφανή δεδομένα για τη χρονολόγηση, την έκταση και το περιβάλλον του οικισμού.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Archaeological and Anthropological Sciences, επιβεβαιώνουν ότι η Παραδημή κατοικήθηκε από την Πρώιμη Νεολιθική περίοδο, γύρω στο 6200 π.Χ. ή και νωρίτερα, και ότι η κατοίκηση συνεχίστηκε κατά τη Μέση και Ύστερη Νεολιθική, καθώς και κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Ωστόσο, δεν βρέθηκαν ενδείξεις δραστηριότητας κατά την Ύστερη Νεολιθική περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει εγκατάλειψη του οικισμού ανάμεσα στην Ύστερη Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι ο οικισμός περιβαλλόταν από ένα διπλό σύστημα τάφρων, στο εσωτερικό των οποίων ήταν κατανεμημένα ορθογώνια σπίτια, καθώς και ότι το γύρω περιβάλλον βίωνε επεισόδια πλημμυρών που πιθανώς ώθησαν στην κατασκευή αυτών των αμυντικών έργων.

Μεθοδολογία χωρίς ανασκαφές για την εξερεύνηση του παρελθόντος

Η ομάδα, με επικεφαλής την Ντούσκα Ουρέμ-Κώτσου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, δεν άνοιξε μεγάλες ανασκαφικές τάφρους, αλλά συνδύασε διάφορες τεχνικές διασκόπησης για να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της θέσης.

Αρχικά, πραγματοποίησε μια αρχαιολογική έρευνα επιφανείας που κάλυψε 268.474 τετραγωνικά μέτρα γύρω από την τούμπα.

Οι ερευνητές περπάτησαν την περιοχή σε παράλληλες διαδρομές, χρησιμοποιώντας έξυπνα τηλέφωνα εξοπλισμένα με GPS για να καταγράψουν την ακριβή τοποθεσία κάθε οστράκου κεραμικής, λίθινου εργαλείου ή κογχυλιού.

Αυτό τους επέτρεψε να εντοπίσουν τις περιοχές με την υψηλότερη συγκέντρωση ευρημάτων, οι οποίες συμπίπτουν με την κατοικημένη ζώνη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές διασκοπήσεις με τη χρήση μαγνητομέτρων και γεωραντάρ.

Τα όργανα αυτά μετρούν τις μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο και τα κύματα ραντάρ που αντανακλώνται από το υπέδαφος, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό θαμμένων δομών χωρίς να διαταραχθεί το έδαφος.

Στην Παραδημή, οι αισθητήρες εντόπισαν περισσότερα από δώδεκα κτίρια, πολυάριθμους λάκκους και, κυρίως, ένα περίπλοκο σύστημα ομόκεντρων τάφρων που περιέβαλλε τον πυρήνα του οικισμού.

Για την ολοκλήρωση της έρευνας, εξαχθούν έξι πυρήνες ιζημάτων (με τις ονομασίες PAR1 έως PAR6) από διαφορετικά σημεία της τούμπας και των γύρω περιοχών.

Ο πιο σημαντικός, ο PAR5, λήφθηκε από την κορυφή της τούμπας και έφτασε σε βάθος 3,7 μέτρων, διαπερνώντας στρώματα ανθρώπινης κατοίκησης πριν φτάσει στο φυσικό υπόστρωμα.

Άλλοι πυρήνες, όπως ο PAR6, λήφθηκαν στα νοτιοδυτικά περίχωρα, όπου οι γεωφυσικές διασκοπήσεις είχαν δείξει την παρουσία μεγάλων κτιρίων.

Επιπλέον, οι πυρήνες PAR2 και PAR3, βόρεια της τούμπας, παρείχαν πληροφορίες για το γύρω περιβάλλον και για επεισόδια πλημμυρών.

Από τα δείγματα ξυλάνθρακα που ανακτήθηκαν από αυτούς τους πυρήνες, μόνο πέντε κρίθηκαν κατάλληλα για ραδιοχρονολόγηση άνθρακα με φασματομετρία μάζας επιταχυντή (AMS). Αυτές οι χρονολογήσεις υπήρξαν καθοριστικές για την εδραίωση της χρονολογίας του οικισμού.

Οι χρονολογίες που ξαναγράφουν την ιστορία

Στον πυρήνα PAR5, σε βάθος 3,13 μέτρων (24,10 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), οι ερευνητές εντόπισαν ένα στρώμα σκούρας καφέ αμμοπηλώδους ιλύος με ξυλάνθρακα, το οποίο έδωσε μια βαθμονομημένη χρονολόγηση 6223–6078 π.Χ. (μέση τιμή 6160 ± 44 π.Χ.).

Αυτό αντιστοιχεί στην Ύστερη Πρώιμη Νεολιθική περίοδο της βόρειας Ελλάδας

Πιο πάνω, σε βάθος 1,75 μέτρων (25,48 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), ένα άλλο στρώμα που περιείχε ξυλάνθρακα έδωσε χρονολόγηση 5476–5361 π.Χ. (μέση τιμή 5420 ± 35 π.Χ.), σηματοδοτώντας το τέλος της Μέσης Νεολιθικής και τις απαρχές της Ύστερης Νεολιθικής περιόδου.

Το πιο σημαντικό εύρημα, ωστόσο, είναι ότι κάτω από το στρώμα που χρονολογείται στο 6223–6078 π.Χ. υπάρχουν ακόμη περίπου 30 εκατοστά ανθρωπογενών αποθέσεων —με θραύσματα κεραμικής και οργανικό υλικό— που εδράζονται απευθείας στο φυσικό ίζημα.

Αυτό υποδηλώνει ότι η κατοίκηση ξεκίνησε πριν από αυτή την ημερομηνία.

Οι συγγραφείς αναφέρουν:

«Η παρουσία περίπου 30 εκατοστών ανθρωπογενών αποθέσεων κάτω από αυτό το δείγμα υποδεικνύει ότι ο οικισμός ενδέχεται να ιδρύθηκε πριν από το 6200 π.Χ.».

Στον πυρήνα PAR6, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, ο ξυλάνθρακος που ανακτήθηκε σε βάθος 0,90 μέτρων έδωσε μια χρονολόγηση 3082–2913 π.Χ., η οποία αντιστοιχεί στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο οικισμός κατοικήθηκε ξανά μετά από μια περίοδο εγκατάλειψης.

Στο μεταξύ, οι πυρήνες PAR2 και PAR3, βόρεια της τούμπας, έδωσαν πολύ μεταγενέστερες χρονολογίες (γύρω στο 1200–1050 π.Χ.), αλλά οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι αυτές δεν σχετίζονται με την κατοίκηση του ίδιου του οικισμού, αλλά μάλλον με φυσικά επεισόδια πυρκαγιών και πλημμυρών που καταγράφηκαν στα ιζήματα.

Ένας οικισμός με τάφρους, σπίτια και ίσως ένα κανάλι

Ο συνδυασμός της επιφανειακής έρευνας και της γεωφυσικής διασκόπησης κατέστησε εφικτή την ανασύνθεση της έκτασης και της εσωτερικής διάταξης της Παραδημής.

Η περιοχή με την υψηλότερη πυκνότητα ευρημάτων καλύπτει περίπου 38 στρέμματα, αν και η επιφανειακή έρευνα εντόπισε διάσπαρτα τεχνουργήματα σε μια έκταση 62 στρεμμάτων.

Ο πυρήνας του οικισμού, στην κορυφή της Τούμπας, έχει διαστάσεις περίπου 45 επί 75 μέτρα και περιλαμβάνει περισσότερες από δέκα δομές και πολυάριθμους λάκκους.

Γύρω από αυτόν τον πυρήνα, οι μαγνητομετρικές έρευνες αποκάλυψαν ένα σύστημα τάφρων.

Η εσωτερική τάφρος (D1) έχει οβάλ σχήμα και διαστάσεις περίπου 140 επί 80 μέτρα. Η εξωτερική τάφρος (D2) εκτείνεται περίπου 170 μέτρα προς τα νοτιοδυτικά, όπου το έδαφος έχει πιο ομαλή κλίση.

Αυτή η εξωτερική τάφρος είναι πολύ πιο πλατιά (περίπου 12 μέτρα) σε σχέση με την εσωτερική (3–4 μέτρα) και παρουσιάζει δύο συμμετρικά ανοίγματα, στα ανατολικά και τα δυτικά, τα οποία οι ερευνητές ερμηνεύουν ως πιθανές εισόδους.

Πέρα από την εξωτερική τάφρο, στα ανατολικά, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα γραμμικό χαρακτηριστικό που πιθανότατα αντιπροσωπεύει ένα παλαιό κανάλι, δηλαδή την αρχαία κοίτη ενός ρεύματος.

Αυτό το υδάτινο ρεύμα, μαζί με άλλα μικρά ρέματα που κατεβαίνουν από την οροσειρά της Ροδόπης, ενδέχεται να προμήθευε με νερό τους κατοίκους, αλλά προκαλούσε επίσης περιοδικές πλημμύρες.

Στην περιοχή που περιβάλλεται από τις τάφρους, τα κτίρια εμφανίζονται συγκεντρωμένα σε ομάδες.

Τα περισσότερα είναι ορθογώνια, παρόμοια με εκείνα που έχουν τεκμηριωθεί στον κοντινό οικισμό της Μάκρης, και πολλά φέρουν ίχνη καύσης.

Οι λάκκοι, με διάμετρο που κυμαίνεται από ένα έως δύο μέτρα, ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση, απόρριψη απορριμμάτων ή ακόμη και για ταφές.

Το περιβάλλον: Πλημμύρες και θαλάσσια κοχύλια

Η ανάλυση των ιζημάτων από τους πυρήνες αποκάλυψε ότι η περιοχή γύρω από την Παραδημή βίωνε επαναλαμβανόμενα επεισόδια πλημμυρών.

Στους πυρήνες PAR2 και PAR3, βόρεια της τούμπας, στρώματα μαύρης ιλύος που περιέχουν χαλίκια υποδεικνύουν την έλευση πλημμυρικών υδάτων.

Αν και αυτά τα στρώματα χρονολογούνται στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., επιβεβαιώνουν ότι η τοποθεσία ήταν ευάλωτη σε πλημμύρες.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το σύστημα των τάφρων ενδέχεται να είχε αμυντικό ρόλο απέναντι στις πλημμύρες.

Ενισχύουν αυτή την ερμηνεία με προηγούμενες μελέτες στη Θεσσαλία, όπου έχει αποδειχθεί ότι πολλές νεολιθικές τούμπες με τάφρους βρίσκονται σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τάφροι στην Παραδημή πιθανότατα λειτουργούσαν ως προστατευτικά έργα έναντι των πλημμυρικών φαινομένων, σημειώνουν οι συγγραφείς.

Ένα άλλο σημαντικό περιβαλλοντικό εύρημα είναι η αφθονία θαλάσσιων κογχυλιών, ιδιαίτερα του είδους Cerastoderma glaucum, τόσο στην επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό των ανασκαμμένων αποθέσεων.

Αν και η Παραδημή απέχει σήμερα περίπου 15 χιλιόμετρα από την ακτή, η παρουσία αυτών των κογχυλιών δείχνει ότι οι νεολιθικοί κάτοικοί της διατηρούσαν δεσμούς με την ακτογραμμή, είτε για την εξασφάλιση τροφής είτε για εμπόριο.

Κάτι τέτοιο, ενισχύει την άποψη ότι οι πρώτοι αγρότες ενδέχεται να έφτασαν στην περιοχή διά θαλάσσης, προερχόμενοι από την ανατολική Μεσόγειο, και ότι οι παλαιότεροι οικισμοί μπορεί να είχαν ιδρυθεί κοντά στην ακτή, αν και πολλοί από αυτούς θα βρίσκονται πλέον βυθισμένοι λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Σύγκριση με άλλους οικισμούς

Η Παραδημή δεν είναι η μοναδική νεολιθική θέση στη Θράκη, αλλά τα νέα δεδομένα την κατατάσσουν ανάμεσα στις παλαιότερες.

Στη γειτονική Μάκρη, μια μεμονωμένη χρονολόγηση από το βαθύτερο στρώμα έδωσε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ 6400–6100 π.Χ., αλλά οι συγγραφείς τη θεωρούν αναξιόπιστη και εκτιμούν ότι χρήζει επιβεβαίωσης.

Οι πιο αξιόπιστες χρονολογήσεις από τη Μάκρη υποδηλώνουν την ίδρυσή της γύρω στο 5800 π.Χ.

Στην πεδινή Κρωβύλη, έναν άλλον οικισμό της περιοχής, ένα δείγμα πυρήνα έδωσε μια χρονολόγηση περίπου στο 6000 π.Χ.

Συνεπώς, η Παραδημή φαίνεται να έχει ιδρυθεί νωρίτερα και από τους δύο.

Ωστόσο, στο ανατολικό τμήμα της Θράκης, στη σημερινή Τουρκία, η θέση Χότζα Τσεσμέ (Hoca Çeşme) έχει αποδώσει χρονολογήσεις γύρω στο 6500 π.Χ., ενώ η θέση Ουγουρλού (Uğurlu) στο νησί της Ίμβρου, έχει αποδώσει χρονολογήσεις ήδη από το 6814–6634 π.Χ.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο νεολιθικός αποικισμός της Θράκης έλαβε χώρα αρχικά κατά μήκος της ανατολικής ακτής, πριν εξαπλωθεί σταδιακά προς τα δυτικά.

Η Παραδημή, η οποία βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή, ίσως αντιπροσωπεύει μια ελαφρώς μεταγενέστερη φάση, η οποία όμως εντάσσεται σταθερά στην Πρώιμη Νεολιθική περίοδο.

Οι συγγραφείς καταλήγουν:

«Η έρευνα υποδεικνύει ότι ο οικισμός ιδρύθηκε κατά την Πρώιμη Νεολιθική περίοδο, γύρω στο 6200 π.Χ. ή και νωρίτερα, στο κέντρο της τούμπας, με την κατοίκηση να επεκτείνεται προς τα νότια και νοτιοδυτικά από την Πρώιμη Νεολιθική έως την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης κατά την Τελική Νεολιθική περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει μια περίοδο εγκατάλειψης ανάμεσα στην Ύστερη Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού».

Η μελέτη εγείρει επίσης νέα ερωτήματα.

Γιατί εγκαταλείφθηκε ο οικισμός κατά την Τελική Νεολιθική περίοδο;

Οφειλόταν σε περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως οι πλημμύρες, ή σε κοινωνικούς παράγοντες;

Πόσες άλλες τούμπες στην περιοχή μπορεί να έχουν εξίσου αρχαία προέλευση;

Για να απαντήσουν στα ερωτήματα, οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν την ανάλυση των ιζημάτων και, τελικά, να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ανασκαφές για να επαληθεύσουν τις γεωφυσικές ερμηνείες και να λάβουν πρόσθετα δείγματα για χρονολόγηση.

Προς το παρόν, η Παραδημή αποτελεί βασική μαρτυρία για την έλευση της γεωργίας στην Ευρώπη, και η αναθεωρημένη χρονολόγησή της τοποθετεί σταθερά την ελληνική Θράκη στον χάρτη των παλαιότερων αγροτικών κοινωνιών της ηπείρου.