Βόρεια Ιρλανδία: Σε επιφυλακή η αστυνομία στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση-σοκ με μαχαίρι – Η ακροδεξιά καλεί σε διαδηλώσεις

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός Σουδανού έπειτα από επίθεση με μαχαίρι χθες βράδυ στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, συμβάν που καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οδήγησε σε καλέσματα για διαδηλώσεις από την άκρα δεξιά.

Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώνει τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

🇬🇧 A man is fighting for his life after an attacker straddled him on a street in north Belfast and attempted to saw through his neck with a knife as bystanders screamed “he’s trying to cut his head off.” Locals intervened to stop the attack, with one bystander beating the… https://t.co/sRVY37sUal — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 9, 2026

«Η φρικτή επίθεση που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ είναι αποκρουστική», δήλωσε ο Στάρμερ με ανάρτηση στο X. «Έχω μηδενική ανοχή για τέτοιες αποτρόπαιες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρώτα και κύρια με το θύμα και ευχαριστώ τους πολίτες που παρενέβησαν», πρόσθεσε.

Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

Η επίθεση συνέβη περίπου στις 22:30 τοπική ώρα σε μια γειτονιά στο βόρειο Μπέλφαστ. Το χθεσινό περιστατικό έρχεται μια εβδομάδα ύστερα από μια βίαιη διαμαρτυρία στο Σαουθάμπτον κατά των χειρισμών της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας ενός λευκού φοιτητή, του Χένρι Νόουακ, από έναν νεαρό Σιχ τον περασμένο Δεκέμβριο. Προσωπικότητες της άκρας δεξιάς, συμπεριλαμβανομένου του ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον συμμετείχαν στις βίαιες διαδηλώσεις.

Στο Μπέλφαστ, ο φερόμενος δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία τον ταυτοποίησε αργότερα ως Σουδανό υπήκοο, αφού αρχικά είπε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».

Το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Έκκληση για ηρεμία

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ που ανήκει στο Σιν Φέιν και η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Έμμα Λιτλ-Πέντζελι του DUP, καθώς και η υπουργός Βρετανίας για τη Βόρεια Ιρλανδία Χίλαρι Μπεν, καταδίκασαν την επίθεση και απηύθυναν έκκληση για ηρεμία.

«Αυτή η βάναυση επίθεση αναμφίβολα προκάλεσε μεγάλο σοκ και ανησυχία στην κοινότητα. Θέλω να καθησυχάσω τον τοπικό πληθυσμό ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Ράιαν Χέντερσον σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κάλεσε όποιον ήταν μάρτυρας της επίθεσης ή κατέχει υλικό από κάμερες αυτοκινήτου ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στην περιοχή να επικοινωνήσει με την αστυνομία.«Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί το κίνητρο» της επίθεσης, πρόσθεσε.

Η αστυνομία αυξάνει την παρουσία τους στους δρόμους

Παράλληλα τόνισε ότι η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας θα «αυξήσει την παρουσία της» στους δρόμους της βρετανικής επαρχίας, ανταποκρινόμενη στα καλέσματα για διαδηλώσεις μετά την επίθεση. Πρόσθεσε ότι ο επιτιθέμενος ήταν Σουδανός και, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχει άδεια παραμονής, και ότι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας είχε αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο.

Ενώ το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να μην το κοινοποιεί, δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω τραύμα στην οικογένεια του θύματος και να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Κάλεσμα της ακροδεξιάς για διαδηλώσεις

Η ακροδεξιά αμέσως προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το περιστατικό, με ορισμένους αυτοαποκαλούμενους «πατριωτικούς» λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καλούν σε διαδήλωση στο Μπέλφαστ σήμερα το βράδυ και να προτρέπουν τις τοπικές επιχειρήσεις να κλείσουν.

Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, κάλεσε τις αρχές να αποκαλύψουν την «ταυτότητα» και το «καθεστώς» μετανάστη του υπόπτου, υποστηρίζοντας ότι το κοινό «έχει δικαίωμα να γνωρίζει την αλήθεια».

Ο Ρόμπινσον κάλεσε σε μια ακόμη συγκέντρωση σήμερα το βράδυ στο Σαουθάμπτον, έξω από ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως ως χώρος συγκέντρωσης κατά των μεταναστών.

Τον Ιούνιο του 2025, μια γειτονιά που στέγαζε μετανάστες έγινε στόχος και δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη σύλληψη δύο ρουμανόφωνων εφήβων που κατηγορήθηκαν για απόπειρα βιασμού ενός νεαρού κοριτσιού στην Μπαλιμένα, βορειοδυτικά του Μπέλφαστ.

Το καλοκαίρι του 2024, ταραχές συγκλόνισαν περίπου 30 πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά τη δολοφονία τριών νεαρών κοριτσιών που μαχαιρώθηκαν θανάσιμα από τον Άξελ Ρουντακουμπάνα, έναν νεαρό Βρετανό που γεννήθηκε από γονείς από τη Ρουάντα.