Εικόνες σοκ: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα δολοφονίας ύστερα από άγρια επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ – ΒΙΝΤΕΟ

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Άνδρας που πιστεύεται ότι είναι σομαλικής καταγωγής συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας έπειτα από μια ιδιαίτερα βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI).

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας, με τον ύποπτο, ηλικίας περίπου 30 ετών, να παραμένει υπό κράτηση, αναφέρει το BBC.

Σοβαρά τραυματισμένος ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση

Θύμα της επίθεσης είναι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολίτες να επεμβαίνουν για να σταματήσουν τον δράστη, με έναν εξ αυτών να κρατά ακόμη και μπαστούνι του χέρλινγκ, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

«Μια βίαιη επίθεση που συγκλόνισε την κοινότητα»

Ο βοηθός αρχηγός της PSNI, Ράιαν Χέντερσον, ανακοίνωσε ότι οι Αρχές κήρυξαν το περιστατικό ως «κρίσιμο συμβάν» και διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης.

«Αυτή η βίαιη επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και μεγάλη ανησυχία. Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους ότι αντιμετωπίζουμε την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους πολίτες που παρενέβησαν για να προστατεύσουν το θύμα, κάνοντας λόγο για πράξη γενναιότητας και κοινοτικού πνεύματος.

Παράλληλα κάλεσε το κοινό να μην αναπαράγει τα βίντεο της επίθεσης στο διαδίκτυο.

The horrific attack in Belfast last night is sickening. I have absolutely no tolerance for abhorrent scenes of violence like this on our streets. My thoughts are first and foremost with the victim, and I thank the first responders, including members of the public who… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 9, 2026

Παρέμβαση Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο».

«Η φρικτή επίθεση στο Μπέλφαστ χθες το βράδυ προκαλεί αποτροπιασμό. Οι σκέψεις μου είναι πρωτίστως με το θύμα και ευχαριστώ τους διασώστες αλλά και τους πολίτες που παρενέβησαν», ανέφερε.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ, εξήρε τους πολίτες που αφοπλίσαν τον δράστη, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες από το περιστατικό «βαθιά σοκαριστικές».

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, έκανε λόγο για μια «συγκλονιστική και οδυνηρή» επίθεση, ενώ η αναπληρώτρια πρώτη υπουργός Έμμα Λιτλ-Πένγκελι τη χαρακτήρισε «άγρια και βάρβαρη πράξη βίας».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, ενώ οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τη διάδοση φημών και παραπληροφόρησης μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες έχουν επηρεαστεί ψυχολογικά από τη σκληρότητα της επίθεσης, με μία γυναίκα να χρειάζεται ακόμη και νοσοκομειακή φροντίδα λόγω του σοκ που υπέστη βλέποντας το περιστατικό.

Κοντινό βίντεο της επίθεσης – Προσοχή σκληρές εικόνες