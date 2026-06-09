Χιου Λόρι: Ο Dr. House απολογήθηκε για το «μεθυσμένο» ξέσπασμά του σε δημοσιογράφο – «Υπερασπίστηκα τους σεναριογράφους που λάτρευα»

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Ο Χιου Λόρι, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο σαρκαστικός και ιδιοφυής Dr. House, ζήτησε συγγνώμη για την αιχμηρή διαδικτυακή απάντηση που έδωσε σε δημοσιογράφο η οποία άσκησε κριτική στη δημοφιλή ιατρική σειρά.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Τζάνετ Μάρεϊ σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα επεισόδια της σειράς ακολουθούσαν την ίδια αφηγηματική φόρμουλα.

Η ανάρτηση που έγινε viral

Η Μάρεϊ έγραψε σε ανάρτησή της, η οποία ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια προβολές, ότι ξεκίνησε πρόσφατα να παρακολουθεί τον πρώτο κύκλο του «House» και παρατήρησε πως κάθε επεισόδιο ακολουθεί παρόμοιο μοτίβο.

«Ο ασθενής έχει μια μυστηριώδη ασθένεια. Ο Χιου Λόρι (House) κάνει λάθος διάγνωση. Ο ασθενής παραλίγο να πεθάνει. Ο Χιου Λόρι κάνει ξανά λάθος διάγνωση. Απειλείται με απόλυση. Ο ασθενής παραλίγο να πεθάνει ξανά. Ο Χιου Λόρι έχει μια τελευταία έμπνευση και βρίσκει τη σωστή διάγνωση. Δεν απολύεται. Οκτώ σεζόν από αυτό;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

Η σαρκαστική απάντηση του Λόρι

Ο 66χρονος ηθοποιός απάντησε με το γνωστό σαρκαστικό ύφος του τηλεοπτικού Γκρέγκορι Χάουζ.

«Ευχαριστώ για την κριτική σου, Τζάνετ. Δοκιμάσαμε μερικά επεισόδια όπου ο House είχε σωστή διάγνωση από την πρώτη φορά, αλλά διαρκούσαν μόλις έξι λεπτά. Το NBC δεν ήταν ευχαριστημένο», έγραψε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως δοκίμασαν και επεισόδια όπου ο House δεν έβρισκε ποτέ τη σωστή διάγνωση και ο ασθενής πέθαινε, όμως ούτε αυτό άρεσε στο κοινό.

Ολοκληρώνοντας το σχόλιό του, έγραψε: «Παρ’ όλα αυτά, ανυπομονώ να διαβάσω το πρώτο σου μυθιστόρημα».

«Ήμουν λίγο μεθυσμένος»

Η αντιπαράθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η δημοσιογράφος δημοσίευσε άρθρο για το περιστατικό και αποκάλυψε ότι δέχθηκε διαδικτυακές επιθέσεις.

Τότε ο Λόρι επανήλθε με απολογητική ανάρτηση.

«Λυπάμαι αν κάποιοι σε ενόχλησαν εξαιτίας του tweet μου. Δεν ήταν καθόλου αυτός ο σκοπός μου. Ήμουν ελαφρώς μεθυσμένος και ήδη αναστατωμένος για κάτι που δεν είχε καμία σχέση μαζί σου», έγραψε.

I’m sorry if people have been having a go at you because of my tweet. Not at all the plan. I was very slightly drunk and already upset about something that had nothing to do with you. If it’s any comfort, I got it in the neck too. I’m a thin-skinned twat, apparently, even… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 8, 2026

«Με αποκάλεσαν υπερβολικά ευαίσθητο»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι και ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων μετά το περιστατικό.

«Αν σου προσφέρει κάποια παρηγοριά, τα άκουσα κι εγώ. Με αποκάλεσαν υπερβολικά ευαίσθητο ηλίθιο, παρότι δεν υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου. Υπερασπιζόμουν τους σεναριογράφους που λάτρευα», ανέφερε.

Παράλληλα παραδέχθηκε ότι ίσως δεν ήταν καλή ιδέα να συγκρίνει τη σειρά με έργα καλλιτεχνών όπως ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, η Φρίντα Κάλο και ο Χένρι Μουρ.

«Ζήτησα μπελάδες με τις αναφορές σε Μπαχ, Κάλο και Μουρ. Ίσως θα ήταν καλύτερο να είχα μιλήσει για τα χιλιάδες μπλουζ τραγούδια που βασίζονται στην ίδια δωδεκάμετρη μουσική δομή. Τα έχω ακούσει σχεδόν όλα και θα συνεχίσω να τα ακούω. Γιατί αγαπάμε αυτό που αγαπάμε», σχολίασε.

Η σειρά που σημάδεψε την τηλεόραση

Το «House» προβλήθηκε από το 2004 έως το 2012, ολοκληρώνοντας οκτώ σεζόν και αποσπώντας δεκάδες υποψηφιότητες για βραβεία Emmy.

Ο ίδιος ο Λόρι προτάθηκε έξι φορές για Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η σειρά ήταν τέσσερις φορές υποψήφια για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς.

Παρά τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απάντησή του, αρκετοί θαυμαστές έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, θεωρώντας ότι το σχόλιό του ήταν μια χιουμοριστική υπεράσπιση της σειράς και των δημιουργών της.