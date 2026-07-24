Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24/7) – Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026, με κύριο γεγονός τον φιλικό αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Αντβέρπ. Media & Τηλεοπτικά Νέα