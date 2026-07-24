Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24/7) – Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026, με κύριο γεγονός τον φιλικό αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Αντβέρπ.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φιλικό του Ολυμπιακού με την βελγική Αντβέρπ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις επιλογές για τους φίλους των σπορ.
  • Στις μεταδόσεις ξεχωρίζουν επίσης αγώνες τένις από το WTA 250 Πράγας και το ATP 250 Εστορίλ, καθώς και οι ελεύθερες δοκιμές της Formula 1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το φιλικό του Ολυμπιακού με την βελγική Αντβέρπ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα

14:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα

14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ

14:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 ASW Hungarian Grand Rrix 2026 Practice 1, Μηχανοκίνητα

16:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα

16:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ

18:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα

18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 ASW Hungarian Grand Prix 2026 Practice 2, Μηχανοκίνητα

19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ

20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Αντβέρπ – Ολυμπιακός (Φιλικός αγώνας)

21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ

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