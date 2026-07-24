Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24/7) – Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ

Το φιλικό του Ολυμπιακού με την βελγική Αντβέρπ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα
14:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα
14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ
14:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 ASW Hungarian Grand Rrix 2026 Practice 1, Μηχανοκίνητα
16:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα
16:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ
18:00: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα
18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 ASW Hungarian Grand Prix 2026 Practice 2, Μηχανοκίνητα
19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ
20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Αντβέρπ – Ολυμπιακός (Φιλικός αγώνας)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ