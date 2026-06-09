Μάντσεστερ: Τρία άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Συνελήφθη μια ανήλικη

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Σε κατάσταση συναγερμού και lockdown τέθηκε ένα σχολικό συγκρότημα στο Μάντσεστερ, στη Βρετανία, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεών του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη μιας ανήλικης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με το περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο σχολείο Co-Op Academy, το οποίο βρίσκεται στην Plant Hill Road.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τρία άτομα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ωστόσο η κατάστασή τους δεν εμπνέει άμεσο κίνδυνο.

Manchester school in lockdown with pupil arrested after three people injured in suspected stabbinghttps://t.co/noedBKZILa — GB News (@GBNEWS) June 9, 2026



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε χαρακτηριστικά για το περιστατικό: «Τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, ωστόσο οι τραυματισμοί δεν θεωρούνται σοβαροί αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και υποστηρίζουμε το σχολείο. Δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου».

Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν περιπολικά και ασθενοφόρα να βρίσκονται παρατεταγμένα τόσο έξω από τις πύλες του σχολείου όσο και στον προαύλιο χώρο του συγκροτήματος.

MANCHESTER SCHOOL GOES INTO LOCKDOWN AFTER TRIPLE STABBING GMP confirmed a schoolgirl has been arrested after three people have been left ‘with knife wounds’ The horrific attack happened at the Co-op Academy on Plant Hill Road. That area is known as Mini Africa so guaranteed… pic.twitter.com/Raag32EFsR — James Goddard (@JamesPGoddard90) June 9, 2026



Οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.