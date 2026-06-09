Μάντσεστερ: Τρία άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Συνελήφθη μια ανήλικη

Ένα σχολικό συγκρότημα στο Μάντσεστερ τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού και lockdown έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με αιχμηρό αντικείμενο, όπου τρία άτομα τραυματίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη μιας ανήλικης, ενώ η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει άμεσο κίνδυνο και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Μάντσεστερ επίθεση με μαχαίρι σχολείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού και lockdown τέθηκε ένα σχολικό συγκρότημα στο Μάντσεστερ, στη Βρετανία, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη μιας ανήλικης.
  • Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τρία άτομα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ωστόσο η κατάστασή τους δεν εμπνέει άμεσο κίνδυνο.
  • Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε κατάσταση συναγερμού και lockdown τέθηκε ένα σχολικό συγκρότημα στο Μάντσεστερ, στη Βρετανία, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεών του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη μιας ανήλικης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με το περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο σχολείο Co-Op Academy, το οποίο βρίσκεται στην Plant Hill Road.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τρία άτομα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ωστόσο η κατάστασή τους δεν εμπνέει άμεσο κίνδυνο.


Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε χαρακτηριστικά για το περιστατικό: «Τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, ωστόσο οι τραυματισμοί δεν θεωρούνται σοβαροί αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και υποστηρίζουμε το σχολείο. Δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου».

Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν περιπολικά και ασθενοφόρα να βρίσκονται παρατεταγμένα τόσο έξω από τις πύλες του σχολείου όσο και στον προαύλιο χώρο του συγκροτήματος.


Οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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