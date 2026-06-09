Χάγη: Σε διαθεσιμότητα ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Kαταγγελίες-σοκ για σεξουαλική κακοποίηση

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Καρίμ Χαν, μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που πυροδότησαν οι σε βάρος του καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Το διοικητικό όργανο του ΔΠΔ ανακοίνωσε την απόφαση το βράδυ της Δευτέρας, αφότου η εκτελεστική επιτροπή ψήφισε την παραπομπή της υπόθεσης σε ειδική συνεδρίαση των κρατών-μελών του δικαστηρίου, προκειμένου να εξεταστεί το μέλλον του εξέχοντος Βρετανού νομικού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Guardian, η επιτροπή, η οποία αποτελείται από 21 κράτη-μέλη του δικαστηρίου, αποφάσισε με πλειοψηφία ότι ο Χαν υπέπεσε σε σοβαρό παράπτωμα σε σχέση με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, που ήρθαν για πρώτη φορά στο φως το 2024, προκάλεσαν τριγμούς στη θητεία του ως επικεφαλής του εισαγγελικού τμήματος του ΔΠΔ, ενώ η καταγγελία έγινε από μια γυναίκα που εργαζόταν υπό τις οδηγίες του στην έδρα του δικαστηρίου στη Χάγη.

Η απόφαση για παραπομπή των διαδικασιών στα 125 κράτη-μέλη του ΔΠΔ αποτελεί μια πρωτοφανή κίνηση στην ιστορία του ανώτατου δικαστικού θεσμού και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψηφοφορία για την οριστική απομάκρυνση του εισαγγελέα από τα καθήκοντά του.

Δεν προδικάζεται το τελικό αποτέλεσμα

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το διοικητικό όργανο διευκρίνισε ότι η απόφαση να τεθεί ο Χαν σε διαθεσιμότητα «δεν αποτελεί ένδειξη για το τελικό αποτέλεσμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χαν είχε ήδη απομακρυνθεί προσωρινά από τη διοίκηση του τμήματος του ΔΠΔ που ερευνά και διώκει άτομα κατηγορούμενα για θηριωδίες.

Το όργανο ανέφερε ότι η εκτελεστική επιτροπή έλαβε την απόφασή της βασιζόμενη σε έκθεση ενός παρατηρητηρίου του ΟΗΕ και στις συμβουλές μιας επιτροπής δικαστικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και σε γραπτά υπομνήματα, τα οποία θεωρείται ότι υποβλήθηκαν τόσο από τον Χαν όσο και από το φερόμενο θύμα.

Η συγκεκριμένη ψηφοφορία της επιτροπής αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια διαδικασία που ταλανίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για σχεδόν δύο χρόνια.

Το ιστορικό των καταγγελιών

Οι κατηγορίες που διατύπωσε η εργαζόμενη του ΔΠΔ αφορούν τη συμπεριφορά του Χαν κατά το διάστημα μεταξύ 2023 και 2024.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ενεπλάκη σε καταναγκαστική και μη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Το φερόμενο παράπτωμα φέρεται να έλαβε χώρα σε δωμάτια ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών, στο γραφείο του Χαν, καθώς και στην κατοικία του.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Χαν έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ίδιος «αρνείται κατηγορηματικά» ότι έχει «παρενοχλήσει ή κακομεταχειριστεί οποιοδήποτε άτομο, ή ότι έχει καταχραστεί τη θέση ή την εξουσία του, ή ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως καταναγκαστική, εκμεταλλευτική ή επαγγελματικά απρεπής».