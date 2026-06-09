Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 36 κιλά μετά τη γέννηση του παιδιού της – Από την καθιστική ζωή σε μια νέα αρχή

Μετά τη γέννηση του παιδιού της, μια γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές αλλαγές στο σώμα και την καθημερινότητά της. Η αύξηση του βάρους και η καθιστική ζωή την οδήγησαν σε μια δύσκολη περίοδο, μέχρι που αποφάσισε να κάνει μια ουσιαστική αλλαγή. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να χάσει 36 κιλά, χτίζοντας μια πιο υγιή και ισορροπημένη ζωή.

Η μητρότητα και η αύξηση βάρους

Η 42χρονη Yashi Gupta, με έδρα τη Βομβάη, εργαζόταν ως επαγγελματίας στον χώρο της πληροφορικής (IT) για 20 χρόνια. Όταν έγινε μητέρα σε ηλικία 31 ετών, βίωσε διάφορες αλλαγές στο σώμα της. Νιώθοντας συνεχώς εξαντλημένη, η γυναίκα απλά τα παράτησε.

«Ζύγιζα 84 κιλά. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για μένα, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Δεν υπήρχε καμία δομή στο πρόγραμμά μου και ακολουθούσα έναν καθιστικό τρόπο ζωής. Έτρωγα οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, ένιωθα μόνιμα κουρασμένη και σιγά-σιγά άρχισα να χάνω την αυτοπεποίθησή μου», εξομολογείται η Gupta.

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«Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το πόσο αποκομμένη ένιωθα από την ίδια μου τη ζωή. Απέφευγα να συναντώ κόσμο, αντιπαθούσα να με βλέπω σε φωτογραφίες και δυσκολευόμουν ακόμα και σε βασικές δραστηριότητες, όπως το να πάρω αγκαλιά την κόρη μου ή να παίξω μαζί της», αναφέρει η Gupta.

Παράλληλα, υπήρχαν άνθρωποι που την κοιτούσαν περίεργα ή έκαναν υποτιμητικά σχόλια για το βάρος της, γεγονός που κλόνισε ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή της. Άρχισε να απεχθάνεται τον εαυτό της και το σώμα της, αναπτύσσοντας μια αρνητική σχέση με την εμφάνισή της.

Ως νέα μαμά, αυτό που την πόνεσε περισσότερο ήταν ότι δεν μπορούσε καν να καθίσει στο πάτωμα για να παίξει με το παιδί της. Ακόμη και το απλό περπάτημα της προκαλούσε δυσφορία.

Η μεγάλη αλλαγή και η νέα καριέρα

Αφού έπιασε πάτο, η Gupta συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αναλάβει δράση για να αλλάξει την πορεία της ζωής της. «Άρχισα να διαβάζω και να μελετώ για το fitness, την υγεία και τη συνολική ευεξία. Κατανόησα σε βάθος τη σημασία της μετρήσιμης διατροφής (quantified nutrition), της προπόνησης ενδυνάμωσης και της συνέπειας», μοιράζεται η ίδια, έχοντας πλέον μετατρέψει το προσωπικό της ταξίδι στο νέο της επάγγελμα ως fitness coach.

Από τα 84 στα 48 κιλά: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της 42χρονης μητέρας

Με ύψος μόλις 1,42 μ., η Gupta είδε τη ζυγαριά της να δείχνει 84 κιλά. Ο δείκτης μάζας σώματός της (BMI) αποτύπωνε μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η αποστολή της ήταν ξεκάθαρη και ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα να αλλάξει τη ζωή της.

«Μου πήρε περίπου 2-3 χρόνια για να χάσω 36 κιλά. Χωρίς σύντομες λύσεις, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χωρίς ακραία μέτρα. Μόνο η συνέπεια, η πειθαρχία και η εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη με βοήθησαν να πετύχω τους στόχους μου», δηλώνει η ίδια.

Αφού έχασε τα περιττά κιλά, η γυναίκα ένιωσε την ανάγκη να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο λόγος που άφησε την καριέρα της στον κλάδο της πληροφορικής (IT) για να γίνει full-time fitness coach (προπονήτρια φυσικής κατάστασης).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yashi Gupta (@fat2fityashi29)

Το πλάνο διατροφής και η προπόνησή της για την απώλεια βάρους

«Η μεταμόρφωσή μου βασίστηκε στη δομημένη διατροφή, τη σταθερή προπόνηση ενδυνάμωσης και μια πειθαρχημένη ρουτίνα. Έμαθα για την ποσοτική διατροφή (quantified nutrition) και αυτό άλλαξε εντελώς τον τρόπο που έβλεπα το φαγητό. Εστιάζω σε ισορροπημένα γεύματα, στη σωστή πρόσληψη πρωτεΐνης και σε βιώσιμες συνήθειες, αντί για προσωρινές δίαιτες. Η προπόνηση με βάρη έγινε επίσης βασικό κομμάτι του ταξιδιού μου, βοηθώντας με να χτίσω μυϊκή μάζα και αυτοπεποίθηση», εξήγησε η Gupta.

Το καθημερινό πλάνο διατροφής που ακολούθησε

Πρωινό

50 γρ. νιφάδες βρώμης

4 μεγάλα ολόκληρα αυγά

2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης

200 γρ. φρούτο (μπανάνα, πορτοκάλι, μήλο ή αχλάδι)

50 γρ. ωμά παντζάρια

5 ml ελαιόλαδο ή γκί (ghee)

Μεσημεριανό

60 γρ. λευκό ρύζι (ωμό βάρος)

50 γρ. όσπρια / ρεβίθια / φασόλια (ωμό βάρος)

5 ml ελαιόλαδο ή γκί (ghee)

150 γρ. γιαούρτι

100 γρ. σαλάτα με αγγούρι και ντομάτα

Σνακ

1 σκουπ πρωτεΐνης ορού γάλακτος (Whey Protein)

50 ml αγελαδινό γάλα

Βραδινό

35 γρ. κομμάτια σόγιας (soya chunks)

Από εξαντλημένη μητέρα σε fitness icon στα 40

Η Gupta παραδέχτηκε πώς η ζωή της άλλαξε ολοκληρωτικά μετά την απώλεια βάρους. «Ξεκίνησα ως μια κουρασμένη, υπέρβαρη και συναισθηματικά εξαντλημένη μητέρα που είχε σχεδόν παραιτηθεί από τον εαυτό της. Σήμερα, είμαι μια δυνατή, δραστήρια γυναίκα στα 40 μου, που μπορεί να κάνει 100 push-ups και 10 pull-ups. Νιώθω σωματικά πιο δυνατή, συναισθηματικά ανθεκτική και γεμάτη αυτοπεποίθηση».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το ταξίδι μού έδωσε σκοπό. Άφησα πίσω μου μια 20ετή καριέρα για να ακολουθήσω το πάθος μου και τώρα βοηθώ άλλους να μεταμορφώσουν τη ζωή τους μέσω του fitness. Για μένα, αυτή η αλλαγή δεν αφορούσε μόνο την απώλεια κιλών· αφορούσε το να βρω ξανά τον εαυτό μου και να δημιουργήσω μια ζωή που πραγματικά αγαπώ», είπε γεμάτη ενθουσιασμό.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.