Τελικοί NBA: Ο Γουεμπανιάμα «άλωσε» το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν και κράτησε ζωντανούς τους Σπερς

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Με μια εμφατική εμφάνιση που αποδείχθηκε ικανή να χαλάσει τη γιορτή των Νεοϋορκέζων, οι Σαν Αντόνιο Σπερς απέδρασαν από το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 115-111.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο -παρουσία μάλιστα και του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ- που φιλοξενούσε τον πρώτο του τελικό ΝΒΑ από το 1999, τα «Σπιρούνια» πήραν το Game 3, μείωσαν τη σειρά σε 2-1 και έβαλαν φρένο στο ιστορικό αήττητο σερί των γηπεδούχων, δίνοντας νέα πνοή στη μάχη του τίτλου.

Η εξιλέωση του Βικτόρ Γουεμπανιάμα

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βικτόρ Γουεμπανιάμα, ο οποίος σταμάτησε στους 32 πόντους και τα 8 ριμπάουντ. Για τον Γάλλο σταρ η εμφάνιση αυτή είχε χαρακτήρα εξιλέωσης, καθώς στο προηγούμενο παιχνίδι (Game 2) μια δική του κακή πάσα είχε μετατραπεί στον νικητήριο πόντο των Νικς.

«Είμαι σίγουρος ότι ο Βικτόρ έχει πολυάριθμες πηγές κινήτρων», δήλωσε ο προπονητής των Σπερς, Μιτς Τζόνσον. «Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς εκπλήσσεται ή περιμένει κάτι διαφορετικό από μια ισχυρή εμφάνιση».

Από την πλευρά του, ο Γουεμπανιάμα σχολίασε τη δυσκολία του να αγωνίζεσαι σε μια τόσο καυτή έδρα. «Στην έδρα μας, νιώθεις πραγματικά σαν να παίζεις έξι εναντίον πέντε. Εδώ, νιώθεις σαν πέντε εναντίον έξι», είπε.

«Αυτό δείχνει πραγματικά από τι είναι φτιαγμένες οι ομάδες».

Το τέλος ενός ιστορικού σερί

Η νίκη αυτή των Σπερς έδωσε τέλος στο αήττητο σερί των Νικς, οι οποίοι είχαν να χάσουν εδώ και 46 ημέρες.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης μετρούσε 13 συνεχόμενες νίκες —το δεύτερο μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της postseason του ΝΒΑ— και έχασε την ευκαιρία να φτάσει μια ανάσα από τον πρώτο της τίτλο μετά το 1973.

Η προηγούμενη ήττα τους είχε σημειωθεί στις 23 Απριλίου, με έναν πόντο διαφορά από τους Ατλάντα Χοκς. Έκτοτε, έκαναν το 3-1 απέναντι στην Ατλάντα, απέκλεισαν με «σκούπα» (4-0) τη Φιλαδέλφεια και το Κλίβελαντ, ενώ είχαν κερδίσει και τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς των τελικών κόντρα στο Σαν Αντόνιο.

Final from Game 3. pic.twitter.com/M4shZV0rXc — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 9, 2026

Ένα σπάνιο στατιστικό ρεκόρ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΝΒΑ, αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της λίγκας που τα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς των τελικών κερδίζονται όλα από την εκάστοτε φιλοξενούμενη ομάδα.

Η μοναδική άλλη φορά που είχε καταγραφεί κάτι αντίστοιχο ήταν το 1993, σε μια σειρά όπου οι Σικάγο Μπουλς κέρδισαν τελικά τους Φοίνιξ Σανς σε έξι παιχνίδια.

Η δράση παραμένει στη Νέα Υόρκη, καθώς το Game 4 των τελικών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από: ESPN, USA Today