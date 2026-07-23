Γυναίκα διαγνώστηκε λανθασμένα με ψυχική νόσο – «Έπειτα από ένα χρόνο οι γιατροί ανακάλυψαν τη σκληρή αλήθεια»

Για περίπου έναν χρόνο, οι γιατροί πίστευαν ότι μια νεαρή γυναίκα έπασχε από σοβαρή ψυχική διαταραχή και της χορήγησαν αντιψυχωσική αγωγή. Όταν όμως ένας ξαφνικός και αφόρητος πονοκέφαλος την οδήγησε στα επείγοντα, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι πίσω από τα συμπτώματά της κρυβόταν ένας όγκος στον εγκέφαλο.

Η διάγνωση για ψυχική νόσο αποδείχθηκε λανθασμένη – Η σκληρή αλήθεια αποκαλύφθηκε έναν χρόνο αργότερα

Τα συμπτώματα της Sarah-Jane Doherty αποδόθηκαν αρχικά σε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο λανθασμένων διαγνώσεων, οι γιατροί κατάφεραν τελικά να ανακαλύψουν τι ακριβώς συνέβαινε στην 24χρονη.

Η Sarah-Jane από το Ντόνκαστερ του Γιορκσάιρ, παρατήρησε τα πρώτα συμπτώματα τον Ιούλιο του 2025, όταν άρχισε να νιώθει υπερβολική εξάντληση, σε σημείο που δεν μπορούσε να σταθεί όρθια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα συμπτώματα που μπέρδεψαν τους γιατρούς

Η κλινική της εικόνα περιλάμβανε:

Καταθλιπτικά επεισόδια

Ψύχωση και παραισθήσεις

Μανιακά επεισόδια και έντονες εναλλαγές της διάθεσης

Τα παραπάνω οδήγησαν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι εμφάνιζε συμπτώματα διπολικής διαταραχής. Η 24χρονη παραπέμφθηκε σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ξεκίνησε να λαμβάνει αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή.

«Μου είπαν ότι θα με έδιναν αντιψυχωσικά, αλλά τα συμπτώματά μου δεν υποχωρούσαν. Μάλιστα, κάποια από αυτά χειροτέρευαν. Θεώρησαν ότι οι παραισθήσεις μου ήταν συμβατές με τη διάθεσή μου (mood congruent), γι’ αυτό και δεν ανταποκρίνονταν στην τυπική αντιψυχωσική θεραπεία. Όταν μου το είπαν αυτό, ένιωσα εντελώς απογοητευμένη», θυμάται η ίδια.

Η λανθασμένη διάγνωση και τα προβλήματα όρασης

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Sarah-Jane αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα με την όρασή της, όπως το να βλέπει «μυγάκια» (floaters) και να μισοκλείνει τα μάτια της μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή – παρόλο που φορούσε τα γυαλιά της. Όταν επισκέφθηκε τον οπτικό της, εκείνος τη συμβούλευσε απλώς να αλλάξει γυαλιά λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της όρασής της.

Ωστόσο, στις 23 Ιουνίου 2026, η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα μετά από έναν οξύ πονοκέφαλο. Μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, ο πόνος έγινε τόσο ανυπόφορος που σφάδαζε κλαίγοντας στο κρεβάτι της. Παράλληλα, ένιωθε σαν ένας «ηλεκτρισμός» να διαπερνά το αριστερό της χέρι.

«Τη μία στιγμή δεν είχα καθόλου πονοκέφαλο και την άλλη έκλαιγα από τον υπερβολικό πόνο. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου, η οποία ήρθε αμέσως και ήμουν απαρηγόρητη», περιγράφει η 24χρονη. «Δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου, ήμουν ξαπλωμένη μπρούμυτα γιατί τίποτα δεν με ανακούφιζε».

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και οι εξετάσεις που αποκάλυψαν την αλήθεια

Αφού πήρε ένα ισχυρό παυσίπονο που μείωσε προσωρινά τον πόνο, η Sarah προσπάθησε να συνεχίσει την ημέρα της, όμως η αδιαθεσία επέμεινε για αρκετές ημέρες.

Τελικά, επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Doncaster Royal Infirmary, όπου οι γιατροί την παρέπεμψαν αμέσως για αξονική τομογραφία (CT scan) κεφαλής, προκειμένου να ανακαλύψουν τι κρυβόταν πίσω από τα τρομακτικά συμπτώματα.

Αφού η αξονική τομογραφία (CT scan) έδειξε αυτό που οι γιατροί αρχικά πίστεψαν ότι ήταν αιμορραγία στον εγκέφαλο, η Sarah υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI scan) και εισήχθη σε νοσοκομειακό θάλαμο. Το επόμενο πρωί, η ζωή της άλλαξε για πάντα όταν της ανακοινώθηκε ότι είχε έναν όγκο στο εγκέφαλο με μέγεθος περίπου όσο ένα μπαλάκι του γκολφ.

«Μου ανακοίνωσαν ότι είχα όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος πίστευαν ότι είναι γλοίωμα, ενώ βρισκόμουν μόνη μου σε έναν θάλαμο τεσσάρων ατόμων. Ήμουν συγκλονισμένη, σε κατάσταση απόλυτης υστερίας.

Τηλεφώνησα αμέσως στη μητέρα μου και ήρθε στο νοσοκομείο. Εκείνη κάλεσε τον πατέρα μου, ο οποίος έφυγε αμέσως από τη δουλειά του για να με δει. Ένιωθα λες και έπαιζα σε επεισόδιο του Grey’s Anatomy – απλώς δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβαινε αυτό σε μένα.

Ήμουν ράκος, είχα τρομερό άγχος και σκεφτόμουν: “Κι αν δεν μπορεί να αφαιρεθεί;”. Δεν γνώριζα τον βαθμό κακοήθειας (grade). Κι αν είχε κάνει μετάσταση κάπου αλλού στο σώμα μου; Είχα τόσα πολλά “κι αν” στο μυαλό μου που δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω», εξομολογήθηκε η ίδια.

Η Sarah-Jane υποβλήθηκε σε μια σειρά από περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας οσφυονωτιαίας παρακέντησης και μιας αξονικής τομογραφίας ολόκληρου του σώματος.

Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στο νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Royal Hallamshire, όπου διαγνώστηκε με πιθανό Γλοίωμα Βαθμού 2 (Grade 2 Glioma).

Από τη διάγνωση ψυχικής νόσου στη μάχη με έναν όγκο στον εγκέφαλο

Τα γλοιώματα 2ου βαθμού (grade 2 gliomas) είναι βραδέως αναπτυσσόμενοι, διηθητικοί όγκοι στον εγκέφαλο που συχνά επηρεάζουν νεαρούς ενήλικες. Ωστόσο, η Sarah δεν θα γνωρίζει τον ακριβή βαθμό (grade) του δικού της γλοιώματος μέχρι να πραγματοποιηθεί βιοψία κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Όπως της εξήγησαν οι γιατροί, η αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε «κάλυπτε» αρκετά από τα κύρια συμπτώματα όγκου. Για παράδειγμα, ο ηλεκτρισμός που ένιωθε στην αριστερή της πλευρά θα είχαν εκδηλωθεί ως κρίσεις (επιληπτικές) αν δεν έπαιρνε τα συγκεκριμένα χάπια.

Τα επόμενα βήματα για τη γυναίκα περιλαμβάνουν μια σοβαρή επέμβαση εγκεφάλου διάρκειας 4 έως 12 ωρών. «Μου έδωσαν πολλά φυλλάδια με μια τεράστια λίστα επιπλοκών, κάτι που είναι τρομακτικό. Προσεύχομαι να μην συμβεί τίποτα, αλλά μιλάμε για χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, οπότε από μόνο του έχει ρίσκο. Ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να τον αφαιρέσουν ολόκληρο, αλλά δεν θα ξέρουν αν είναι βαθμού 2 ή 3 μέχρι να πάρουν τη βιοψία κατά την αφαίρεση», δήλωσε η ίδια.

«Αν αποδειχθεί ότι είναι βαθμού 3 και έχει επεκταθεί, τότε το πιθανότερο είναι να χρειαστούν ακτινοβολίες και χημειοθεραπεία, αλλά ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Η οικογένειά μου είναι ράκος, αλλά προσπαθούν να φαίνονται δυνατοί. Ακούω τους γονείς μου να κλαίνε κρυφά για να μην με στενοχωρήσουν. Αυτή η δοκιμασία μάς έφερε ακόμα πιο κοντά».

«Μην αγνοείτε τα συμπτώματα – Ζητήστε δεύτερη γνώμη»

Μετά τη διάγνωση, η γυναίκα άρχισε να μοιράζεται την εμπειρία της στο TikTok. Στόχος της είναι να βοηθήσει ανθρώπους σε παρόμοια κατάσταση και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα συμπτώματα όγκου στον εγκέφαλο, ώστε να μην παραβλέπονται από άλλους ασθενείς.

«Δεν γνώριζα κανέναν στην ηλικία μου με όγκο στο εγκέφαλο», αναφέρει. «Όταν ανέβασα το βίντεο, άρχισε να το βλέπει πολύς κόσμος και αυτό με ενέπνευσε να συνεχίσω, καθώς έλαβα σχόλια από άτομα που περνούσαν τα ίδια και δεν είχαν με ποιον να μιλήσουν».

Το μήνυμα της Sarah-Jane: «Δεν είναι φυσιολογικό να νιώθεις συνέχεια άρρωστος. Συχνά το παραμελούμε και κατηγορούμε τη δουλειά ή το άγχος για να μην πάμε στον γιατρό, αλλά ο εαυτός σου είναι ό,τι πιο σημαντικό».

«Ζητήστε μια δεύτερη ιατρική γνώμη αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχετε κάθε δικαίωμα σε αυτό. Αν κάποιος εμφανίζει νέα, πρωτόγνωρα συμπτώματα, αυτά δεν πρέπει απλώς να αποδίδονται στην ψυχική του υγεία».