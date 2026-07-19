Από τα 105 στα 77 κιλά: Γυναίκα με ορμονικές διαταραχές αποκαλύπτει τις 4 συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει βάρος

Για πολλές γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, η προσπάθεια απώλειας βάρους συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες. Μια γυναίκα που έφτασε από τα 105 στα 77 κιλά αποκαλύπτει ποιες αλλαγές στην καθημερινότητά της έκαναν τη διαφορά.

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Από τα 105 στα 77 κιλά: Γυναίκα με ορμονικές διαταραχές αποκαλύπτει τις 4 συνήθειες που τη βοήθησαν να χάσει βάρος
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γυναίκα με ορμονικές διαταραχές αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 28 κιλά, υιοθετώντας καθημερινές συνήθειες που τη βοήθησαν να συνεργαστεί με το σώμα της.
  • Οι βασικές συνήθειες που έκαναν τη διαφορά περιλαμβάνουν την καθημερινή κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση, το τσάι δυόσμου, τη λήψη βερβερίνης και την αύξηση της καθημερινής κίνησης.
  • Η ανάρτηση της Liza υπενθυμίζει ότι οι σταθερές συνήθειες και οι προσεκτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του βάρους, με την προϋπόθεση πάντα της ιατρικής συμβουλής.

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Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τις γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS), καθώς οι ορμονικές διαταραχές επηρεάζουν τον μεταβολισμό και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Μια influencer αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει συνολικά 28 κιλά, υιοθετώντας καθημερινές συνήθειες που τη βοήθησαν να συνεργαστεί με το σώμα της, αντί να το εξαντλεί.

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Γυναίκα με PMOS αποκαλύπτει πώς έχασε 28 κιλά

Ενώ ορισμένες γυναίκες καταφεύγουν σε εξαντλητικές δίαιτες και εξουθενωτική γυμναστική, άλλες καταφέρνουν να χάσουν βάρος μέσα από απλές, σταθερές συνήθειες που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία. Μια δημιουργός περιεχομένου με το όνομα Liza μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής της που τη βοήθησαν να χάσει βάρος με βιώσιμο τρόπο, διαχειριζόμενη παράλληλα το PMOS.

Σε βίντεό της, αποκάλυψε πώς κατάφερε να μεταμορφώσει το σώμα της παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. «Πριν από τον γάμο μου, έχασα 35 κιλά με φυσικό τρόπο. Μετά πήρα πίσω 17 κιλά εξαιτίας μιας κουραστικής δουλειάς γραφείου. Τώρα χάνω ξανά βάρος, έχοντας ήδη πέσει 12 κιλά. Αλλά αυτή τη φορά, καταλαβαίνω πραγματικά πώς λειτουργεί το σώμα μου με το PMOS», έγραψε.

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Σύμφωνα με τη Liza, η πρωτεΐνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά της για την αποτελεσματική διαχείριση του βάρους, όμως υπήρξαν και μερικές ακόμη συνήθειες που έκαναν τη διαφορά στο ταξίδι της.

Αδυνάτισμα και Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: 4 καθημερινές συνήθειες που βοηθούν στην απώλεια βάρους

  • Καθημερινή κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση
  • Κατανάλωση τσαγιού από δυόσμο
  • Λήψη βερβερίνης
  • Καθημερινή κίνηση

Καθημερινή κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση έγιναν μόνιμο κομμάτι της διατροφής της Liza. Στις βασικές επιλογές της περιλαμβάνονται το κεφίρ, το κιμτσί (kimchi), το ξινολάχανο και το ελληνικό γιαούρτι. «Δεν πρόκειται να θεραπεύσει μαγικά κάθε ορμονικό πρόβλημα. Όμως η υγεία του εντέρου είναι εξαιρετικά σημαντική για τις φλεγμονές, τις ορμόνες και την πέψη», εξήγησε η ίδια.

Κατανάλωση τσαγιού από δυόσμο

Η γυναίκα ξεκίνησε να πίνει ένα με δύο φλιτζάνια τσάι δυόσμου καθημερινά. Όπως εξήγησε, αυτό το οικονομικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό ρόφημα μπορεί να μειώσει τα πλεονάζοντα ανδρογόνα – τις ορμόνες που ευθύνονται για συμπτώματα, όπως η τριχοφυΐα στο πρόσωπο, η ακμή και το λιπαρό δέρμα.

Λήψη βερβερίνης

Η βερβερίνη, ένα φυτικό συμπλήρωμα διατροφής, είναι ακόμα ένα εργαλείο στο οποίο αποδίδει την επιτυχία της στην απώλεια βάρους. Το χαρακτήρισε ως «το συμπλήρωμα που εύχομαι να γνώριζα νωρίτερα», σημειώνοντας ότι είναι από τα πιο μελετημένα συμπληρώματα για την αντίσταση στην ινσουλίνη και το PMOS.

Ωστόσο, συμβούλευσε τους ακολούθους της να μιλήσουν με τον γιατρό τους πριν προχωρήσουν στην λήψη του, ειδικά αν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ενώ προειδοποίησε να αποφεύγεται η χρήση του παράλληλα με ενέσιμα σκευάσματα απώλειας βάρους (GLP-1).

Καθημερινή κίνηση

Αντί να πιέζει το σώμα της με εξαντλητικές προπονήσεις στο γυμναστήριο, η Liza εστίασε στην αύξηση της καθημερινής δραστηριότητας μέσω του NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis – θερμογένεση μέσω δραστηριοτήτων εκτός άσκησης).

Αυτό περιλαμβάνει το περπάτημα, τη χρήση σκάλας αντί για ασανσέρ, τις δουλειές του σπιτιού, ακόμα και το να μαγειρεύει ή να στέκεται όρθια πιο συχνά. «Η καθημερινή σου κίνηση μετράει πολύ περισσότερο από μία υπερβολική προπόνηση στο γυμναστήριο», τόνισε.

Η ανάρτηση της Liza υπενθυμίζει ότι οι σταθερές συνήθειες και οι προσεκτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να διαχειριστούν καλύτερα το βάρος τους, ακόμη και όταν έρχονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του PMOS.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.

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