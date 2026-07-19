Καύσωνας: Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τις θερμοκρασίες σε 10 μεγάλες πόλεις – Δείτε τα γραφήματα

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος έδωσε τη δική του πρόβλεψη για τον καύσωνα των επόμενων ημερών, κάνοντας λόγο για «10 πόλεις, 10 διαφορετικές εικόνες ενός καύσωνα ήπιας προς μέτριας έντασης».

Μάλιστα, παρουσιάζει και σχετικά γραφήματα για τις πόλεις αυτές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, Ναύπλιο, Ρόδος.

«Οι θερμοκρασίες που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τη σημερινή προγνωστική εικόνα. Όπως είναι φυσικό, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Η γενική εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει αυτή. Ιδιαίτερα για τις προγνώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική επιφύλαξη, καθώς πρόκειται για ημέρες που απέχουν ακόμη αρκετά χρονικά και η πρόγνωση ενδέχεται να υποστεί μικρές μεταβολές», γράφει ο κ. Καλλιάνος σε ανάρτησή του στο Facebook.