Μαρία Σάκκαρη: Η αφιέρωση στον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα»

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη «μάχη» απέναντι στην εξαιρετική Τσέχα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μια ξεχωριστή αφιέρωση στον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν στο πλευρό της σε όλους τους αγώνες.

Η Μαρία Σάκκαρη εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».