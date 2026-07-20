Τα δάκρυα του Μέσι και η αγκαλιά του Γιαμάλ: Η παράδοση των σκήπτρων από το παρόν στο μέλλον στο ποδοσφαίρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά την απονομή των μεταλλίων της δεύτερης θέσης. Ο Αργεντινός θρύλος, λίγες στιγμές μετά την ήττα στον τελικό από την Ισπανία, αντίκρισε τους φίλους της εθνικής ομάδας και «λύγισε» μπροστά στην αγάπη και την υποστήριξή τους.
Η Αργεντινή του 39χρονου σούπερ σταρ δεν κατάφερε να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο Μέσι παρέμεινε για ακόμη μία φορά το κεντρικό πρόσωπο της μεγάλης αναμέτρησης.
Μια ξεχωριστή στιγμή μετά τον τελικό του Μουντιάλ εκτυλίχθηκε, όταν ο Λιονέλ Μέσι αγκάλιασε τον Λαμίν Γιαμάλ, το νεαρό σταρ της Ισπανίας που τον είχε ως παιδικό είδωλο.
Παρά την απογοήτευση της ήττας, ο Μέσι αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον 19χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή, σε μια εικόνα που έμοιαζε σαν παράδοση των σκήπτρων από το παρόν στο μέλλον.