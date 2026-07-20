Τα δάκρυα του Μέσι και η αγκαλιά του Γιαμάλ: Η παράδοση των σκήπτρων από το παρόν στο μέλλον στο ποδοσφαίρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά την απονομή των μεταλλίων της δεύτερης θέσης. Ο Αργεντινός θρύλος, λίγες στιγμές μετά την ήττα στον τελικό από την Ισπανία, αντίκρισε τους φίλους της εθνικής ομάδας και «λύγισε» μπροστά στην αγάπη και την υποστήριξή τους.

Η Αργεντινή του 39χρονου σούπερ σταρ δεν κατάφερε να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο Μέσι παρέμεινε για ακόμη μία φορά το κεντρικό πρόσωπο της μεγάλης αναμέτρησης.

Μια ξεχωριστή στιγμή μετά τον τελικό του Μουντιάλ εκτυλίχθηκε, όταν ο Λιονέλ Μέσι αγκάλιασε τον Λαμίν Γιαμάλ, το νεαρό σταρ της Ισπανίας που τον είχε ως παιδικό είδωλο.

Παρά την απογοήτευση της ήττας, ο Μέσι αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον 19χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή, σε μια εικόνα που έμοιαζε σαν παράδοση των σκήπτρων από το παρόν στο μέλλον.

Δείτε τη συγκλονιστική αγκαλιά των Μέσι και Γιαμάλ: