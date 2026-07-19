Κρεϊτσίκοβα – Σάκκαρη 2-0: Η Ελληνίδα τενίστρια «λύγισε» στον τελικό του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη «μάχη» απέναντι στην εξαιρετική Τσέχα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, αλλά στα κρίσιμα σημεία υστέρησε σε σχέση με την αντίπαλό της και ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) στον τελικό του Athens Open WTA 250.

Ύστερα από μια εξαιρετική πορεία στο Athens Open, που αποζημίωσε στο έπακρο το κοινό της Αθήνας, η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε «στοπ» στον τελικό του τουρνουά από την πολύ ισχυρή Μπάρπορα Κρεϊτσίκοβα (νούμερο 32 στον κόσμο), γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ (7-6, 6-3), μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά αγώνα.

Για ένα ακόμη παιχνίδι, η Σάκκαρη ξεκίνησε πολύ δυναμικά και έκανε γρήγορα το πρώτο break, εκμεταλλευόμενη ένα πολύ κακό service game της Κρεϊτσίκοβα. Απέκτησε, με αυτόν τον τρόπο, σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ (1-4), με την Τσέχα όμως να απαντά κατευθείαν και να ισοφαρίζει με δικό της σερί (4-4).

Το αμφίρροπο και υψηλού επιπέδου σετ οδηγήθηκε στο tie break. Εκεί οι δύο παίκτριες συνέχισαν να σερβίρουν καλά, με την Κρεϊτσίκοβα να παίρνει σημαντικό προβάδισμα σε κρίσιμο σημείο (5-3), αλλά τη Σάκκαρη να επιστρέφει για το 5-5. Έχασε, όμως, την επόμενη επιστροφή της και έδωσε σετ πόιντ στην Τσέχα, και ένα βολέ στο φιλέ από την Ελληνίδα έδωσε τέλος στο tie break (7-5) και στο πρώτο σετ.

Η Σάκκαρη δεν επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, και μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ, «σπάζοντας» το σερβίς της αντιπάλου της (1-2) με ένα φανταστικό game, γεμάτο υπέροχους winners.

Η πολύ σκληρή Κρεϊτσίκοβα ανταπέδωσε άμεσα για το 2-2 και στο πιο καθοριστικό σημείο πέτυχε το break για να προηγηθεί με 5-3, και να κλείσει άμεσα το παιχνίδι στο σερβίς της, επισφραγίζοντας την ανωτερότητα που έδειξε, ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: ΕΡΤ