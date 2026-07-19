Ύπνος: Το βραδινό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με ειδικούς

Η χρόνια φλεγμονή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλές παθήσεις, όμως οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, ένα ρόφημα μετά το βραδινό γεύμα αποτελεί μια απλή επιλογή που μπορεί να υποστηρίξει τόσο την αντιφλεγμονώδη άμυνα του οργανισμού όσο και την ποιότητα του ύπνου.

Το καλύτερο ρόφημα μετά το βραδινό γεύμα για την μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Η φλεγμονή επηρεάζεται από τις πολλές επιλογές κατά τη διάρκεια της μέρας, συμπεριλαμβανομένων των όσων τρώτε και πίνετε, της ποιότητας του ύπνου σας, του επιπέδου δραστηριότητάς σας και του στρες που βιώνετε. Η περιστασιακή φλεγμονή είναι ένα φυσιολογικό μέρος της θεραπευτικής και προστατευτικής αντίδρασης του οργανισμού. Ωστόσο, η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων, όπως οι καρδιοπάθειες, ορισμένες μορφές καρκίνου, ο διαβήτης τύπου 2 και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Το θετικό είναι ότι οι σταθερές καθημερινές συνήθειες μπορούν να υποστηρίξουν μια υγιή αντιφλεγμονώδη απόκριση και ένα απλό βραδινό ρόφημα μπορεί να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας.

Μετά το δείπνο, σκεφτείτε να ετοιμάσετε ένα καταπραϋντικό φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού. Αν και καμία μεμονωμένη τροφή ή ρόφημα δεν μπορεί να εξαφανίσει τη φλεγμονή, το χαμομήλι περιέχει φυσικές φυτικές ενώσεις που βοηθούν στην αντιμετώπισή της. Παράλληλα, οι χαλαρωτικές του ιδιότητες προωθούν την ποιοτική ξεκούραση.

Οι λόγοι για τους οποίους το χαμομήλι ξεχωρίζει ως το κορυφαίο ρόφημα μετά το βραδινό

Πλούσιο σε αντιφλεγμονώδεις φυτικές ενώσεις

Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

Προάγει τη χαλάρωση και μειώνει το στρες

Πλούσιο σε αντιφλεγμονώδεις φυτικές ενώσεις

Το χαμομήλι διαθέτει ένα εντυπωσιακό προφίλ φυσικών αντιοξειδωτικών. Περιέχει φλαβονοειδή και πολυφαινόλες, με κυριότερη την απιγενίνη (apigenin), μια φυτική ένωση που έχει μελετηθεί εκτενώς για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της.

Το οξειδωτικό στρες και η χρόνια φλεγμονή συχνά συνυπάρχουν. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες συμβάλλουν στην κυτταρική βλάβη. Σύμφωνα με την Pam Hartnett (M.P.H., RDN), η απιγενίνη που βρίσκεται στο χαμομήλι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής επηρεάζοντας συγκεκριμένα μονοπάτια, συμπεριλαμβανομένου του ενζύμου COX-2, το οποίο εμπλέκεται στην φλεγμονώδη απόκριση του σώματος.

Αν και η δράση του δεν είναι συγκρίσιμη με τη φαρμακευτική αγωγή, μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική κατανάλωση χαμομηλιού προσφέρει σημαντική προστασία.

Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

Ένας από τους πιο υποτιμημένους παράγοντες που πυροδοτούν τη χρόνια φλεγμονή είναι ο κακός ύπνος. Μελέτες δείχνουν σταθερά ότι ο ανεπαρκής ή διακοπτόμενος ύπνος αυξάνει τους δείκτες φλεγμονής σε όλο το σώμα. Ακόμη και λίγες νύχτες κακής ποιότητας ύπνου μπορούν να ανεβάσουν τα επίπεδα των φλεγμονωδών κυτοκινών, ενώ ο αναζωογονητικός ύπνος ρυθμίζει την ανοσολογική λειτουργία και την ανάπλαση των ιστών.

Το χαμομήλι έχει κερδίσει επάξια τη φήμη του ως το απόλυτο ρόφημα για το κρεβάτι, καθώς η απιγενίνη συνδέεται με υποδοχείς του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη χαλάρωση. Μελέτες δείχνουν ότι βοηθά τους ενήλικες με ήπιες διαταραχές ύπνου να αποκοιμηθούν πιο εύκολα και να παραμείνουν κοιμισμένοι.

«Η δημιουργία μιας χαλαρωτικής ρουτίνας πριν από τον ύπνο, η οποία περιλαμβάνει ένα φυσικά χωρίς καφεΐνη τσάι χαμομηλιού, μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με το τι φάγατε για βραδινό», αναφέρει η Meridan Zerner (MS, RDN).

Προάγει τη χαλάρωση και μειώνει το στρες

Το άγχος δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή σας, αλλά τροφοδοτεί και τη φλεγμονή. Το χρόνιο ψυχολογικό στρες σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και αυξημένη παραγωγή φλεγμονωδών ενώσεων.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι η απιγενίνη αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς GABA στον εγκέφαλο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ηρεμία του νευρικού συστήματος.

«Βοηθά στη μείωση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες που κρατά το σώμα σας σε κατάσταση επιφυλακής», αναφέρει η Hartnett. «Και όταν η κορτιζόλη πέφτει, μειώνεται και η υπερβολική πνευματική υπερδιέγερση που κάνει τόσο δύσκολη τη χαλάρωση στο τέλος της ημέρας». Αυτό εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ανακούφιση και ηρεμία μετά από ένα ζεστό φλιτζάνι χαμομήλι.

Πώς να απολαύσετε το τσάι χαμομηλιού για καλύτερο ύπνο

Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο από το βραδινό σας τσάι χαμομήλι, ακολουθήστε αυτές τις χρήσιμες συμβουλές:

Πιείτε το 30 με 60 λεπτά πριν από τον ύπνο : Η Danielle Smiley (RDN, LDN, CD-N) συνιστά να απολαμβάνετε ένα φλιτζάνι περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν κοιμηθείτε. Εντάξτε το σε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα για να στείλετε σήμα στον οργανισμό σας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει.

: Η συνιστά να απολαμβάνετε ένα φλιτζάνι περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν κοιμηθείτε. Εντάξτε το σε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα για να στείλετε σήμα στον οργανισμό σας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει. Αφήστε το να εκχυλιστεί για 5 έως 10 λεπτά : Τόσο η Smiley όσο και η Zerner προτείνουν να αφήνετε το χαμομήλι στο ζεστό νερό για τουλάχιστον 5 (και έως το πολύ 10) λεπτά. Αυτό επιτρέπει στις ευεργεργετικές φυτικές ενώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της απιγενίνης, να απελευθερωθούν στο νερό.

: Τόσο η Smiley όσο και η Zerner προτείνουν να αφήνετε το χαμομήλι στο ζεστό νερό για τουλάχιστον 5 (και έως το πολύ 10) λεπτά. Αυτό επιτρέπει στις ευεργεργετικές φυτικές ενώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της απιγενίνης, να απελευθερωθούν στο νερό. Απολαύστε το σκέτο ή με απλές προσθήκες : Η Smiley προτείνει να πίνετε το χαμομήλι σκέτο για να εκτιμήσετε την απαλή, φυσική του γεύση. Λίγες σταγόνες φρέσκου λεμονιού μπορούν να δώσουν μια νότα ζωντάνιας, ενώ αν προτιμάτε κάτι πιο γλυκό, χρησιμοποιήστε μέλι με μέτρο για να κρατήσετε τα πρόσθετα σάκχαρα υπό έλεγχο.

: Η Smiley προτείνει να πίνετε το χαμομήλι σκέτο για να εκτιμήσετε την απαλή, φυσική του γεύση. Λίγες σταγόνες φρέσκου λεμονιού μπορούν να δώσουν μια νότα ζωντάνιας, ενώ αν προτιμάτε κάτι πιο γλυκό, χρησιμοποιήστε μέλι με μέτρο για να κρατήσετε τα πρόσθετα σάκχαρα υπό έλεγχο. Δοκιμάστε συμπυκνωμένο χυμό από ξινόκερασο (tart cherry): Η Zerner αναφέρει ότι της αρέσει να προσθέτει στο χαμομήλι 1 κουταλιά της σούπας συμπυκνωμένο χυμό ξινόκερασου. Αυτό όχι μόνο ενισχύει τη γεύση, αλλά προσφέρει επιπλέον αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση των διαταραχών του ύπνου.

Προφυλάξεις και πιθανές παρενέργειες

Το χαμομήλι θεωρείται γενικά ασφαλές για τους περισσότερους ενήλικες. Ωστόσο, η Smiley επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που έχουν αλλεργία σε συγγενικά φυτά της ίδιας βοτανικής οικογένειας (όπως οι μαργαρίτες, τα χρυσάνθεμα και οι κατιφέδες). Επίσης, αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή λαμβάνετε φάρμακα όπως ηρεμιστικά και αντιπηκτικά, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού το εντάξετε στην καθημερινότητά σας.

Συμβουλές για να επιλέξετε ένα αντιφλεγμονώδες βραδινό ρόφημα

Όταν αναζητάτε ένα ρόφημα για το βράδυ που να υποστηρίζει την υγιή αντιφλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού, έχετε κατά νου τα εξής: