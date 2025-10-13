Ύπνος: Το ρόφημα που “καίει” το λίπος στην κοιλιά ενώ κοιμάστε, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Το ρόφημα που "καίει" το λίπος στην κοιλιά ενώ κοιμάστε, σύμφωνα με ειδικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ξεχάστε το νερό με λεμόνι. Ένας γιατρός και ειδικός στην απώλεια βάρους αποκαλύπτει το ρόφημα που συστήνει πριν τον ύπνο, για την καταπολέμηση του επίμονου λίπους. Δεν είναι πρωτεΐνη, αλλά ένα απλό προβιοτικό. Μάθετε πώς αυτό το ζυμωμένο ρόφημα (ρόφημα που έχει υποστεί ζύμωση) μπορεί να επιταχύνει την καύση λίπους κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ύπνος: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικό

Το ρόφημα που “καίει” το λίπος στην κοιλιά ενώ κοιμάστε, σύμφωνα με ειδικό

Ο καθηγητής Franklin Joseph, ιατρικός διευθυντής της κλινικής Dr Frank’s Weight Loss Clinic, αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι υπονομεύουν εν αγνοία τους την καύση λίπους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, υπάρχει ένα ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει: το απλό, αποβουτυρωμένο κεφίρ (χωρίς ζάχαρη).

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι βραδινές τους επιλογές στον μεταβολισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου», επισημαίνει ο ειδικός. «Αυτό που πίνετε πριν τον ύπνο παίζει σημαντικό ρόλο και το κεφίρ καλύπτει πολλές ανάγκες του οργανισμού, χωρίς να εκτοξεύει το σάκχαρο στο αίμα ή να διαταράσσει τον ύπνο σας».

Ύπνος: Η κατανάλωση 1 ροφήματος το βράδυ μπορεί να σας βοηθήσει να «χτίσετε μυϊκή μάζα ενώ κοιμάστε», σύμφωνα με ειδικό

Κεφίρ: Ο σύμμαχός σας για την καύση λίπους το βράδυ

Το κεφίρ είναι ένα ρόφημα από ζυμωμένο γάλα, πλούσιο σε φυσικά προβιοτικά, ελαφριά πρωτεΐνη και βιοδραστικές ενώσεις. Σύμφωνα με τον καθηγητή Joseph, αυτός ο συνδυασμός το καθιστά ιδανική επιλογή για την απώλεια βάρους και την αντιμετώπιση του επίμονου κοιλιακού λίπους.

«Θέλετε κάτι που να υποστηρίζει την υγεία του εντέρου, να διατηρεί σταθερό το σάκχαρο στο αίμα και να βοηθά στην αποκατάσταση όσο κοιμάστε; Το κεφίρ κάνει και τα τρία». Ο καθηγητής εξηγεί ότι, σε αντίθεση με τα γιαούρτια με ζάχαρη ή τα ροφήματα πρωτεΐνης, το αποβουτυρωμένο κεφίρ έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προκαλέσει αυξήσεις ινσουλίνης, οι οποίες μπορούν να παρεμποδίσουν την καύση λίπους και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του ύπνου.

Μελέτες δείχνουν ότι τα ζυμωμένα τρόφιμα όπως το κεφίρ μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, να μειώσουν τη φλεγμονή και να υποστηρίξουν ένα πιο υγιές μικροβίωμα του εντέρου – παράγοντες κλειδιά στην απώλεια λίπους.

Όσον αφορά τον ύπνο, το κεφίρ μπορεί επίσης να βοηθήσει μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου (gut-brain axis). Ένα πιο υγιές έντερο έχει συνδεθεί με καλύτερη ποιότητα ύπνου και μειωμένες ορμόνες πείνας την επόμενη ημέρα. Ο καθηγητής Joseph συνιστά την κατανάλωση 100 έως 150ml απλού κεφίρ, περίπου 30 με 60 λεπτά πριν τον ύπνο. Συνιστά να αποφύγετε τις ποικιλίες με ζάχαρη και να μην το συνδυάζετε με ζαχαρούχα σνακ ή υδατάνθρακες.

«Θέλετε το σώμα σας να είναι ήρεμο και έτοιμο να ανακάμψει κατά τη διάρκεια της νύχτας; Ένα μικρό ποτήρι κεφίρ είναι μια απλή επιλογή, αλλά με ισχυρή δράση. Το κεφίρ δεν καίει λίπος από μόνο του, αλλά αν ήδη τρώτε σωστά και ασκείστε, μπορεί να σας βοηθήσει», επισημαίνει ο ειδικός.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:00 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ξηροί καρποί και σπόροι: Ειδικός αποκαλύπτει τις πιθανές παρενέργειες από την κατανάλωσή τους με λάθος τρόπο

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι γνωστοί ως υπερτροφές, αλλά τι συμβαίνει όταν τους καταναλ...
22:00 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Επιστήμονες ανακάλυψαν 5 διαφορετικά προφίλ – Τι δείχνουν την εγκεφαλική λειτουργία και την ψυχική υγεία

Ενώ όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της διάρκειας και της ποιότητας του ύπνου, οι επιστήμονες πλέον...
06:00 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Μπανάνα πριν από την προπόνηση: Τα 5 οφέλη για την υγεία και οι καλύτεροι τρόποι κατανάλωσης, σύμφωνα με διατροφολόγο

Η μπανάνα θεωρείται το ιδανικό σνακ πριν την άσκηση, προσφέροντας άμεση ενέργεια και ζωτικής σ...
22:00 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Τα 3 φρούτα που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε καλά – «Είναι πλούσια σε μελατονίνη και αντιοξειδωτικά»

Εάν ψάχνετε για έναν φυσικό και απολαυστικό τρόπο να καταπολεμήσετε την αϋπνία, η λύση μπορεί ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης