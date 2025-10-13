Ύπνος: Το ρόφημα που “καίει” το λίπος στην κοιλιά ενώ κοιμάστε, σύμφωνα με ειδικό

Ξεχάστε το νερό με λεμόνι. Ένας γιατρός και ειδικός στην απώλεια βάρους αποκαλύπτει το ρόφημα που συστήνει πριν τον ύπνο, για την καταπολέμηση του επίμονου λίπους. Δεν είναι πρωτεΐνη, αλλά ένα απλό προβιοτικό. Μάθετε πώς αυτό το ζυμωμένο ρόφημα (ρόφημα που έχει υποστεί ζύμωση) μπορεί να επιταχύνει την καύση λίπους κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Το ρόφημα που “καίει” το λίπος στην κοιλιά ενώ κοιμάστε, σύμφωνα με ειδικό

Ο καθηγητής Franklin Joseph, ιατρικός διευθυντής της κλινικής Dr Frank’s Weight Loss Clinic, αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι υπονομεύουν εν αγνοία τους την καύση λίπους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, υπάρχει ένα ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει: το απλό, αποβουτυρωμένο κεφίρ (χωρίς ζάχαρη).

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι βραδινές τους επιλογές στον μεταβολισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου», επισημαίνει ο ειδικός. «Αυτό που πίνετε πριν τον ύπνο παίζει σημαντικό ρόλο και το κεφίρ καλύπτει πολλές ανάγκες του οργανισμού, χωρίς να εκτοξεύει το σάκχαρο στο αίμα ή να διαταράσσει τον ύπνο σας».

Κεφίρ: Ο σύμμαχός σας για την καύση λίπους το βράδυ

Το κεφίρ είναι ένα ρόφημα από ζυμωμένο γάλα, πλούσιο σε φυσικά προβιοτικά, ελαφριά πρωτεΐνη και βιοδραστικές ενώσεις. Σύμφωνα με τον καθηγητή Joseph, αυτός ο συνδυασμός το καθιστά ιδανική επιλογή για την απώλεια βάρους και την αντιμετώπιση του επίμονου κοιλιακού λίπους.

«Θέλετε κάτι που να υποστηρίζει την υγεία του εντέρου, να διατηρεί σταθερό το σάκχαρο στο αίμα και να βοηθά στην αποκατάσταση όσο κοιμάστε; Το κεφίρ κάνει και τα τρία». Ο καθηγητής εξηγεί ότι, σε αντίθεση με τα γιαούρτια με ζάχαρη ή τα ροφήματα πρωτεΐνης, το αποβουτυρωμένο κεφίρ έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προκαλέσει αυξήσεις ινσουλίνης, οι οποίες μπορούν να παρεμποδίσουν την καύση λίπους και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του ύπνου.

Μελέτες δείχνουν ότι τα ζυμωμένα τρόφιμα όπως το κεφίρ μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, να μειώσουν τη φλεγμονή και να υποστηρίξουν ένα πιο υγιές μικροβίωμα του εντέρου – παράγοντες κλειδιά στην απώλεια λίπους.

Όσον αφορά τον ύπνο, το κεφίρ μπορεί επίσης να βοηθήσει μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου (gut-brain axis). Ένα πιο υγιές έντερο έχει συνδεθεί με καλύτερη ποιότητα ύπνου και μειωμένες ορμόνες πείνας την επόμενη ημέρα. Ο καθηγητής Joseph συνιστά την κατανάλωση 100 έως 150ml απλού κεφίρ, περίπου 30 με 60 λεπτά πριν τον ύπνο. Συνιστά να αποφύγετε τις ποικιλίες με ζάχαρη και να μην το συνδυάζετε με ζαχαρούχα σνακ ή υδατάνθρακες.

«Θέλετε το σώμα σας να είναι ήρεμο και έτοιμο να ανακάμψει κατά τη διάρκεια της νύχτας; Ένα μικρό ποτήρι κεφίρ είναι μια απλή επιλογή, αλλά με ισχυρή δράση. Το κεφίρ δεν καίει λίπος από μόνο του, αλλά αν ήδη τρώτε σωστά και ασκείστε, μπορεί να σας βοηθήσει», επισημαίνει ο ειδικός.