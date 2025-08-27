Ύπνος: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικό

Φανταστείτε να πίνετε κάτι νόστιμο πριν τον ύπνο, που όχι μόνο βοηθά στην απώλεια βάρους αλλά και μειώνει το σάκχαρο στο αίμα. Ο Dr. Eric Berg αποκάλυψε πώς ένα απλό ρόφημα μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, ακόμα και την ποιότητα του ύπνου σας.

Αυτό το ρόφημα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικό

Ο Dr. Eric Berg, χειροπράκτης και ειδικός στη διατροφή εξήγησε ότι το μηλόξυδο προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως:

η μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και

η υποστήριξη της απώλειας βάρους.

Το μηλόξυδο είναι ένα είδος ξυδιού που παρασκευάζεται από θρυμματισμένα μήλα, μαγιά και ζάχαρη, που έχουν υποστεί ζύμωση. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων.

Σε ένα από τα βίντεό του στο διαδίκτυο με τίτλο «Γιατί να καταναλώσετε μηλόξυδο πριν τον ύπνο», ο Dr. Berg εξηγεί ότι το κύριο συστατικό του, το οξικό οξύ, έχει έντονη αντι-γλυκαιμική δράση. «Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα σας μετά από ένα γεύμα», δηλώνει ο ειδικός.

«Το οξικό οξύ μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου σας το πρωί. Κανονικά, το σάκχαρο στο αίμα πρέπει να είναι χαμηλό το πρωί. Υπάρχει όμως ένα φαινόμενο, γνωστό ως “φαινόμενο της αυγής”, όπου το σάκχαρο είναι υψηλότερο. Αυτό συμβαίνει επειδή το αυξημένο σάκχαρο δεν προέρχεται από τη διατροφή σας, αλλά από το συκώτι. Το συκώτι παράγει επιπλέον γλυκόζη από πρωτεΐνες, λίπη και κετόνες, μια διαδικασία που ονομάζεται γλυκονεογένεση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα με το σάκχαρο, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο προδιαβήτης ή ο διαβήτης».

Πώς μπορεί το οξικό οξύ να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα

Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, που συνήθως αναφέρεται ως υπεργλυκαιμία, αποτελεί κίνδυνο για την υγεία σας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε πολυάριθμες επιπλοκές με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα εάν γίνει μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Αν και οι προσωρινές αυξήσεις μπορεί να μην είναι ανησυχητικές, η παρατεταμένη ή σοβαρή υπεργλυκαιμία μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικών προβλημάτων, νευρικής βλάβης (νευροπάθεια), οφθαλμικής βλάβης (αμφιβληστροειδοπάθεια) και άλλων σημαντικών προβλημάτων υγείας.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι τα σημάδια αυξημένου σακχάρου στο αίμα συνήθως εμφανίζονται αργά και μόνο όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι πολύ υψηλά.

Συχνές ενδείξεις του αυξημένου σακχάρου περιλαμβάνουν:

αυξημένη δίψα και ούρηση,

κόπωση,

θολή όραση και

απώλεια βάρους.

Το μειωμένο σάκχαρο στο αίμα (υπογλυκαιμία) μπορεί να προκαλέσει:

τρέμουλο,

εφίδρωση,

νευρικότητα και

ταχυπαλμία.

Τυπικές αιτίες αυξημένου σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη είναι η διατροφή, η σωματική άσκηση, τα φάρμακα, η ασθένεια και το άγχος. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης ή αμύλου, η μη λήψη φαρμάκων για τον διαβήτη σύμφωνα με τις οδηγίες, η λιγότερη σωματική δραστηριότητα από το συνηθισμένο και η αντιμετώπιση του στρες ή της ασθένειας μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένες μετρήσεις γλυκόζης στο αίμα.

Αυξημένο σάκχαρο στο αίμα μπορεί επίσης να συμβεί εάν η θεραπεία του διαβήτη σας δεν λειτουργεί σωστά, λαμβάνετε συγκεκριμένα φάρμακα (όπως στεροειδή) ή έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση. Το οξικό οξύ, το κύριο συστατικό του ξυδιού, μπορεί να επηρεάσει τα ένζυμα που βοηθούν στη διάσπαση των υδατανθράκων τόσο στο στόμα όσο και στο πεπτικό σύστημα, επιβραδύνοντας έτσι την απελευθέρωση σακχάρου στην κυκλοφορία του αίματος.

Έρευνες δείχνουν ότι το μηλόξυδο μπορεί να ενισχύσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα σας γίνεται πιο ικανό στην απόκριση στην ινσουλίνη και μπορεί να ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ορισμένες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η τακτική κατανάλωση μηλόξυδου μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα νηστείας (το επίπεδο σακχάρου στο αίμα που μετράται μετά από μη κατανάλωση φαγητού).

Παρά το γεγονός ότι συνδέεται με διάφορα πιθανά οφέλη για την υγεία, το μηλόξυδο δεν έχει εγκριθεί από το NHS ως πανάκεια ή ως κύρια θεραπεία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη πάθηση. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, στη διαχείριση του βάρους και στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν αυτοί οι ισχυρισμοί. Γενικά θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση σε μικρές ποσότητες όταν αραιώνεται σωστά.

Πολλαπλές μελέτες δείχνουν ότι το μηλόξυδο μπορεί να επηρεάσει θετικά την καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης, η οποία στη συνέχεια οδηγεί σε λιγότερες διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το 2023, μια μελέτη διαπίστωσε ότι άτομα με διαβήτη τύπου 2 που κατανάλωναν 30 ml μηλόξυδου καθημερινά παρουσίασαν βελτίωση στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης A1c, σε σύγκριση με εκείνα που δεν συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου.

Επίσης, μια μελέτη του 2018 επικεντρώθηκε σε υπέρβαρους ενήλικες και σε άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια δίαιτα με έλλειψη θερμίδων και κατανάλωναν επίσης δύο κουταλιές της σούπας (30 ml) μηλόξυδου καθημερινά. Αυτή η ομάδα συγκρίθηκε στη συνέχεια με μια ομάδα ελέγχου που δεν κατανάλωνε καθόλου ξύδι. Μετά από 12 εβδομάδες, ανακαλύφθηκε ότι όσοι συμπεριέλαβαν ξίδι στη διατροφή τους έχασαν περισσότερο βάρος από εκείνους που δεν το έκαναν.

Πώς μπορείτε να εντάξετε το μηλόξυδο στον τρόπο ζωής σας

Η προσθήκη του μηλόξυδου στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί να γίνει εύκολα, αρκεί να ακολουθήσετε ορισμένες βασικές συμβουλές για την ασφαλή κατανάλωσή του.

Πάντα να αραιώνετε το μηλόξυδο με νερό πριν το πιείτε. Μην το καταναλώνετε ποτέ σκέτο, καθώς η υψηλή οξύτητά του μπορεί να βλάψει τον οισοφάγο και το στομάχι σας.

Ξεκινήστε με μία μικρή ποσότητα, όπως ένα κουταλάκι του γλυκού, και αυξήστε τη σταδιακά καθώς το σώμα σας το συνηθίζει. Μην βιάζεστε να φτάσετε σε μεγαλύτερες δόσεις.

Ιδανικά, καταναλώστε το αραιωμένο μηλόξυδο λίγες ώρες πριν τον ύπνο. Αποφύγετε να το πιείτε ακριβώς πριν ξαπλώσετε, για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο παλινδρόμησης (καούρα).

Το μηλόξυδο, όπως και άλλες όξινες τροφές, μπορεί με την πάροδο του χρόνου να διαβρώσει το σμάλτο των δοντιών σας. Μετά την κατανάλωση, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας με νερό. Αυτή η απλή κίνηση βοηθά στην απομάκρυνση του οξέος και προστατεύει το σμάλτο.

Πριν εφαρμόσετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε πρώτα έναν γιατρό.