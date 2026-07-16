Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 14 κιλά μετά την εγκυμοσύνη – Οι 5 ιαπωνικές συνήθειες διατροφής που ακολούθησε

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Η απώλεια βάρους δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο τρώμε. Μια influencer αποκάλυψε ότι έχασε 14 κιλά μετά την εγκυμοσύνη, υιοθετώντας για 21 ημέρες πέντε βασικές συνήθειες της ιαπωνικής διατροφής που δίνουν έμφαση στη συνειδητή κατανάλωση τροφής και τον έλεγχο των μερίδων.

Οι 5 ιαπωνικές συνήθειες διατροφής που βοήθησαν μια μητέρα να χάσει 14 κιλά

Η απώλεια βάρους δεν εξαρτάται μόνο από τις θερμίδες που καταναλώνουμε, αλλά και από τις διατροφικές συνήθειες που ακολουθούμε καθημερινά. Η ιαπωνική φιλοσοφία γύρω από το φαγητό δίνει έμφαση στη συνειδητή κατανάλωση των γευμάτων, στον έλεγχο των μερίδων και στην απόλαυση της τροφής χωρίς βιασύνη ή υπερβολές, αντί για αυστηρούς περιορισμούς.

Με στόχο να διαπιστώσει αν αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικά αποτελέσματα, η influencer από την Ινδία Mansi αποφάσισε να εφαρμόσει για 21 ημέρες τις διατροφικές συνήθειες που ακολουθούν οι Ιάπωνες. Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Instagram, δεσμεύτηκε να ακολουθήσει πιστά ορισμένους κανόνες διατροφής που ακολουθούν στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με την ίδια, η εμπειρία αυτή τη βοήθησε όχι μόνο να χάσει βάρος, αλλά και να αλλάξει τη σχέση της με το φαγητό.

Οι 5 Ιαπωνικοί κανόνες διατροφής για που βοηθούν στο αδυνάτισμα

Κανόνας 1ος: «Φάτε» πρώτα με τα μάτια

Κανόνας 2ος: Hara Hachi Bu (Χάρα Χάτσι Μπου)

Κανόνας 3ος: Ρύζι σε κάθε γεύμα, αλλά σε μικρές μερίδες

Κανόνας 4ος: Σούπα Miso πριν από τα γεύματα

Κανόνας 5ος: Όχι σνακ ανάμεσα στα γεύματα

Κανόνας 1ος: «Φάτε» πρώτα με τα μάτια

«Οι Ιάπωνες πιστεύουν ότι ένα γεύμα πρέπει να δείχνει όμορφο πριν το φας. Μικρές μερίδες, πολλά χρώματα, όλα τοποθετημένα με προσοχή», εξήγησε η influencer. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό και μόνο τη βοήθησε να τρώει πιο αργά και απέτρεψε την υπερφαγία.

Κανόνας 2ος: Hara Hachi Bu (Χάρα Χάτσι Μπου)

Πρόκειται για μια παραδοσιακή ιαπωνική πρακτική, εμπνευσμένη από τον Κομφουκιανισμό, που σημαίνει «τρώτε μέχρι να χορτάσετε κατά 80%». Αποτελεί μια ήπια προσέγγιση για τον έλεγχο των μερίδων, η οποία διευκολύνει την πέψη και προλαμβάνει το βάρος στο στομάχι, δίνοντας στο σώμα τον απαιτούμενο χρόνο να αντιληφθεί τον κορεσμό. «Το εφάρμοζα σε κάθε γεύμα και το μέγεθος των μερίδων μου μειώθηκε φυσικά, χωρίς να νιώθω ότι στερούμαι», πρόσθεσε.

Κανόνας 3ος: Ρύζι σε κάθε γεύμα, αλλά σε μικρές μερίδες

Η Mansi ανέφερε ότι έτρωγε λευκό ρύζι καθημερινά, αλλά σε μικρή ποσότητα, συνδυάζοντάς το πάντα με πρωτεΐνη, λαχανικά και σούπα μίσο (miso). «Αυτός ο συνδυασμός διατηρεί σταθερό το σάκχαρο στο αίμα και εμποδίζει την αποθήκευση λίπους γύρω από την κοιλιά», σημείωσε.

Κανόνας 4ος: Σούπα Miso πριν από τα γεύματα

Η σούπα μίσο περιέχει συστατικά που έχουν υποστεί ζύμωση και συνδέεται άμεσα με την υγεία του εντέρου. Έγινε βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της: «Την κατανάλωνα κάθε πρωί αλλά και πριν από το μεσημεριανό μου γεύμα».

Κανόνας 5ος: Όχι σνακ ανάμεσα στα γεύματα

Σύμφωνα με τη Mansi, το τσιμπολόγημα μεταξύ των γευμάτων δεν είναι κοινή συνήθεια στην Ιαπωνία. Αντίθετα, η προσοχή στρέφεται στην κατανάλωση τριών πλήρων γευμάτων την ημέρα, χωρίς ενδιάμεσα σνακ. Η ίδια πιστεύει ότι αυτό δίνει στο πεπτικό σύστημα χρόνο να ξεκουραστεί και βοηθά τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τα πραγματικά μηνύματα πείνας του σώματός τους.

Όταν πρόκειται για το χτίσιμο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, η συνειδητή διατροφή και η προσοχή στο μέγεθος της μερίδας μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές με το ίδιο το περιεχόμενο του πιάτου σας.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.