Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Τραγούδησε όλο το θέατρο για την Μάρω Κοντού – «Να σιγοψιθυρίσουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου, αδυνατώντας να κρύψει τη θλίψη του για την απώλεια της σπουδαίας Μάρως Κοντού. Στην παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων», ζήτησε από το κοινό να σιγοτραγουδήσουν όλοι μαζί το «Πες μου μια λέξη» ως ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη της, αντί για ενός λεπτού σιγή.

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Μάρω Κοντού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαθιά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου, αδυνατώντας να κρύψει τη θλίψη του για την απώλεια της σπουδαίας Μάρως Κοντού.
  • Με δάκρυα στα μάτια, αντί για ενός λεπτού σιγή, ζήτησε από όλους μαζί να σιγοτραγουδήσουν το «Πες μου μια λέξη», για να φτάσει ως τον ουρανό.
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως η Μάρω Κοντού ήταν «σαν οικογένεια» και «σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας αλλά και της μεγαλύτερης», καθιστώντας δύσκολο τον αποχαιρετισμό της.

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Βαθιά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων», δεν μπόρεσε να κρύψει τη θλίψη του για την απώλεια της σπουδαίας Μάρως Κοντού.

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Με δάκρυα στα μάτια, αντί για ενός λεπτού σιγή, ζήτησε από όλους μαζί να σιγοτραγουδήσουν το «Πες μου μια λέξη», για να φτάσει ως τον ουρανό.

«Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας και εμεις και εσείς έναν άνθρωπο που ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας και είναι πολύ δύσκολα να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας αλλά και της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή αλλά νομίζω το καλύτερο είναι να σιγοψιθυρίσουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν», είπε συγκινημένος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

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