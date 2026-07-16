Σαμ Νιλ: Ο ηθοποιός πέθανε από πνευμονία, σύμφωνα με τον ατζέντη του

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Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Jurassic Park», Σαμ Νιλ, πέθανε από πνευμονία, όπως δήλωσε ο ατζέντης του σήμερα (16/7). Ο Νιλ πέθανε στην Αυστραλία τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Δεν είχε καρκίνο, πρόσθεσε η οικογένειά του χωρίς να διευκρινίσει την αιτία θανάτου.

«Μίλησα με την οικογένειά του και επιθυμώ να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του», δήλωσε ο επί χρόνια ατζέντης του, Φίλιπ Γκρεντς, σε δήλωσή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio New Zealand.

«Ο Σαμ απεβίωσε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε παλέψει με θάρρος και είχε νικήσει το λέμφωμα μέσω μιας νέας θεραπείας που ονομάζεται θεραπεία CAR-T» επεσήμανε.

Η οικογένεια του ηθοποιού πρόκειται να πραγματοποιήσει μια ιδιωτική τελετή στη Νέα Ζηλανδία, δήλωσε ο ατζέντης.

«Καθώς ο Σαμ ήταν ένας έντονα κλειστός άνθρωπος που απεχθανόταν τη φασαρία, η οικογένειά του θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία σε μια ακόμη άγνωστη ημερομηνία» αποκάλυψε.

Ο Γκρεντς είπε ότι ο Νιλ είχε γυρίσει τέσσερα έργα τον τελευταίο χρόνο, τα οποία θα κυκλοφορήσουν όλα τους «επόμενους μήνες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Νιλ αποκάλυψε σε ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του το 2023 ότι «πιθανώς πέθαινε» με λέμφωμα μη-Χότζκιν τρίτου σταδίου. Αλλά δήλωσε ότι είναι απαλλαγμένος από καρκίνο νωρίτερα φέτος, χάρη σε μια γενετική θεραπεία που τροποποίησε το ανοσοποιητικό του σύστημα.

Γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία το 1947, μετακόμισε στο άγριο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας ως παιδί.

Βαφτίστηκε Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ, αλλά αποφάσισε ότι το μικρό του όνομα ήταν πολύ «αδύναμο» για τη Νέα Ζηλανδία και το άλλαξε σε Σαμ. Ο Νιλ άρχισε να παίζει σε ταινίες της Νέας Ζηλανδίας στις αρχές της δεκαετίας του 1970, προτού αναλάβει μεγαλύτερους ρόλους στην Αυστραλία.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1993 όταν υποδύθηκε τον Δρ. Άλαν Γκραντ στην επιτυχημένη ταινία «Τζουράσικ Παρκ».

Ο Νιλ διαχειριζόταν επίσης αμπελώνες στην γραφική περιοχή Central Otago του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.