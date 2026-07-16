Καιρός: Ισχυρό κύμα ζέστης με 40άρια στις αρχές της επόμενης εβδομάδας – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Η ζέστη και οι βοριάδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα μας, τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να «φλερτάρουν» ακόμη και με τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ότι ένα ισχυρό κύμα ζέστης θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40-41 βαθμούς και το κύμα ζέστης να κορυφώνεται την Κυριακή, την Δευτέρα και πιθανόν την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και τη νότια Ελλάδα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μελτέμια. Εκεί ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Αντίθετα, στην Αττική οι βοριάδες θα λειτουργήσουν ως φυσικός «ρυθμιστής» της θερμοκρασίας, διατηρώντας τις μέγιστες τιμές στους 38 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν αισθητά το αίσθημα δυσφορίας.

Το κύμα ζέστης δεν αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα από την Τρίτη θα υπάρξει σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών, καθώς θα επικρατήσει η αστάθεια. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει αισθητά, ενώ αναμένονται μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η αστάθεια οφείλεται στη σημαντική θέρμανση του εδάφους, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη κατακόρυφων νεφώσεων κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στη νότια Κρήτη οι άνεμοι ενδέχεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας πρόσκαιρα ακόμη και τα 8 μποφόρ, λόγω των καταβατικών ανέμων που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Ο συνδυασμός των ξηρών ανέμων και της έντονης θερμότητας στο έδαφος δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα ανατολικά και νότια τμήματα τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων και τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι, δίνοντας τη θέση τους στη θαλάσσια αύρα.

Αλλαγή του σκηνικού από την Τρίτη

Όπως προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τον πολύ θερμό αέρα που θα καλύπτει τη χώρα. Οι άστατες συνθήκες θα διαρκέσουν για περίπου 4 με 5 ημέρες και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, που κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 16-07-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, τοπικά στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.