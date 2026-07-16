Δύο τραυματίες σε σοβαρά επεισόδια στην Πάτρα – Η κλοπή αλυσίδας, η συμπλοκή και οι συλλήψεις

Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις είναι ο απολογισμός σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν ανάμεσα σε ομάδες ατόμων Ρομά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/7) στα Προσφυγικά, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η άγρια συμπλοκή συνέβη περίπου στη 1 το πρωί, κοντά στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Νικαίας, όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από τον λαιμό μίας γυναίκας. Το θύμα της κλοπής, κάλεσε για βοήθεια άλλα άτομα με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, που προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Ήδη σχηματίζεται δικογραφία τουλάχιστον για δύο εξ’ αυτών.

Δύο εκ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.