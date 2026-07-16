Δύο τραυματίες σε σοβαρά επεισόδια στην Πάτρα – Η κλοπή αλυσίδας, η συμπλοκή και οι συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/7) στα Προσφυγικά, στην Πάτρα, με απολογισμό δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις. Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ένα άτομο άρπαξε μια αλυσίδα από τον λαιμό μιας γυναίκας, πυροδοτώντας την αντιπαράθεση μεταξύ ομάδων ατόμων Ρομά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις είναι ο απολογισμός σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν ανάμεσα σε ομάδες ατόμων Ρομά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/7) στα Προσφυγικά, στην Πάτρα.
  • Η άγρια συμπλοκή ξεκίνησε όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από τον λαιμό μίας γυναίκας, με το θύμα να καλεί για βοήθεια και να ξεσπούν επεισόδια ανάμεσα σε δύο ομάδες.
  • Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, προχωρώντας σε προσαγωγές και σχηματίζοντας δικογραφία. Δύο εκ των εμπλεκομένων τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

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Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις είναι ο απολογισμός σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν ανάμεσα σε ομάδες ατόμων Ρομά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/7) στα Προσφυγικά, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η άγρια συμπλοκή συνέβη περίπου στη 1 το πρωί, κοντά στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Νικαίας, όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από τον λαιμό μίας γυναίκας. Το θύμα της κλοπής, κάλεσε για βοήθεια άλλα άτομα με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, που προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Ήδη σχηματίζεται δικογραφία τουλάχιστον για δύο εξ’ αυτών.

Δύο εκ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

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