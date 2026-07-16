Βίντεο: Ιπτάμενη κατσαρίδα προσγειώθηκε σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια live σύνδεσης – «Ήξερα ότι ήταν πάνω μου»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια στιγμή απόλυτης ψυχραιμίας κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός ενός ειδησεογραφικού δικτύου στην Καλιφόρνια, όταν μια ιπτάμενη κατσαρίδα προσγειώθηκε πάνω σε δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης.

Ωστόσο, η ρεπόρτερ αντί να πανικοβληθεί, επέδειξε υποδειγματικό επαγγελματισμό, ολοκληρώνοντας κανονικά την αναμετάδοσή της.

Η live σύνδεση με… «guest» μια κατσαρίδα

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ, η οποία εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό KTLA News με έδρα το Λος Άντζελες, μετέδιδε ένα ρεπορτάζ από το Σέρμαν Όουκς της Καλιφόρνια το βράδυ της 15ης Ιουλίου, με θέμα τις επικίνδυνες συνθήκες που προκαλεί ο ακραίος καύσωνας.

Σε ένα απόσπασμα που μοιράστηκε η ίδια η Μένιτοφ στο Instagram, μια μεγάλη κατσαρίδα φαίνεται να προσγειώνεται στον λαιμό της και να σκαρφαλώνει στο σώμα της προτού πετάξει μακριά.

«Ναι, αυτή είναι μια ιπτάμενη κατσαρίδα», έγραφε το κείμενο που είχε τοποθετηθεί πάνω στο βίντεο.

View this post on Instagram A post shared by Rachel Menitoff (@rbmenitoff)

Η ψυχραιμία στον αέρα και η αντίδραση αμέσως μετά

Παρά το γεγονός ότι ένιωσε το μεγάλο έντομο πάνω της, η Μένιτοφ συνέχισε το ρεπορτάζ και έκανε την αποφώνησή της.

Μόλις ολοκληρώθηκε η σύνδεση, το βίντεο δείχνει τη δημοσιογράφο να τινάζει αμέσως τους ώμους της και να τρέμει, προσπαθώντας να εντοπίσει το έντομο.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff‘s live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026



Η Μένιτοφ αστειεύτηκε γι’ αυτό που έζησε, γράφοντας στην ανάρτησής της: «Προσπαθούσε να μου κλέψει τη δόξα».

Η αποκάλυψη και η αποθέωση

Στο Instagram story της, η δημοσιογράφος απάντησε στους τηλεθεατές που εκθείαζαν τον επαγγελματισμό της, αποκαλύπτοντας ότι η προσπάθεια να αγνοήσει το έντομο ήταν πολύ πιο δύσκολη από όσο φαινόταν.

Αφού ευχαρίστησε έναν τηλεθεατή που την επαίνεσε, έγραψε: «Πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολο να διατηρήσω την ψυχραιμία μου».

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, αφήνοντας άφωνους τους χρήστες με την ικανότητά της να παραμείνει συγκεντρωμένη υπό τόσο δυσάρεστες συνθήκες.

WATCH: A KTLA reporter stayed focused during a live broadcast despite a cockroach crawling on her. pic.twitter.com/DrGnSq5JJ0 — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026



Σκεπτόμενη τη στιγμή εκ των υστέρων, η δημοσιογράφος παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Γνώριζα ότι ήταν πάνω μου».

Ωστόσο, η προσήλωσή της στη ζωντανή μετάδοση δεν κλονίστηκε ποτέ.

«Αλλά ήξερα ότι αν της έδινα σημασία, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω το ρεπορτάζ. Έτσι είπα στον εαυτό μου: “απλώς ξεπέρασε αυτή τη στιγμή και μετά τινάξου για να φύγει“», εξήγησε.

Ακόμη περισσότεροι χρήστες του Instagram την αποθέωσαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της.

«Πραγματική επαγγελματίας, γιατί εγώ θα ούρλιαζα σε όλο το τετράγωνο», σχολίασε ένας εξ αυτών.

«Δώστε της αύξηση! Εγώ θα είχα σκίσει τα ρούχα μου σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση», έγραψε κάποιος άλλος.