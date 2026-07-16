Σκρέκας μετά την δίωξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης

Ο Κώστας Σκρέκας εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του και άλλων τριών βουλευτών της ΝΔ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά, δηλώνοντας βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση των γεγονότων.

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Κώστας Σκρέκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Σκρέκας εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ζητεί την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, «ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά».
  • Δηλώνει βέβαιος «ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης», τονίζοντας πως η υπόθεση αφορά «έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή».

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Την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη εκφράζει ο Κώστας Σκρέκας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος του και άλλων τριών εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ζητεί την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, «ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά».

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Παράλληλα, εκφράζει την βεβαιότητά του «ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης».

Αναλυτικά, ο Κώστας Σκρέκας αναφέρει σε δήλωσή του τα εξής:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη – Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».

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