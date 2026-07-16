Καιρικό χάος στην Ευρώπη: Σφοδρές χαλαζοπτώσεις «πάγωσαν» Γαλλία και Γερμανία – Δείτε βίντεο

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Σκηνές που θυμίζουν βαρύ χειμώνα εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου σφοδρές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια από λευκό πάγο.

Το πρωτοφανές αυτό ξέσπασμα της φύσης έπληξε την κεντρική Ευρώπη την ώρα που η ήπειρος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ιστορικές θερμοκρασίες και προετοιμάζεται για ένα νέο, ακόμη πιο ασφυκτικό κύμα ζέστης.

Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ και ποτάμια λάσπης

Οι βίαιες καταιγίδες που σάρωσαν τη Γαλλία και τη Γερμανία έφεραν μαζί τους σφοδρές χαλαζοπτώσεις, καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.



Παράλληλα, μεγάλο μέρος της Γαλλίας παρέμενε σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού για καύσωνα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνονται αυτοκίνητα να προσπαθούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους και παγωμένους δρόμους, ενώ άλλα πλάνα δείχνουν χαλάζι στο μέγεθος μπάλας του γκολφ να πέφτει με ορμή, καταστρέφοντας παρμπρίζ αυτοκινήτων.

Η καταστροφή στη Γαλλία

Την Τετάρτη, πολλές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες η Σαράντ-Μαριτίμ, η Αρντές και η Κοτ-ντ’ Ορ, επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Σαράντ-Μαριτίμ

Οι νυχτερινές καταιγίδες της Τρίτης προς Τετάρτη προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε στέγες σπιτιών και αυτοκίνητα, ενώ οι αμπελώνες της περιοχής ισοπεδώθηκαν.

Ένας επαγγελματίας του κλάδου δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Ici πως «περίπου δεκαπέντε εκτάρια έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανομένων 7 ή 8 με τουλάχιστον 50% ζημιά, ή ακόμα περισσότερο», περιγράφοντας παράλληλα «χαλάζι στο μέγεθος μπαλάκι του πινγκ-πονγκ».

⛈️🫧 Vigilance canicule : des orages de grêle causent de gros dégâts dans plusieurs vignobles de la Charente-Maritime.

➡️ https://t.co/ZriXMH0sra pic.twitter.com/bt2oowYrHl — ici La Rochelle (@icilarochelle) July 15, 2026

Αρντές

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η περιοχή επλήγη από μια σφοδρή χαλαζοπτώση που διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα. Στην πόλη Ομπενά, χαλάζι διαμέτρου αρκετών εκατοστών διέλυσαν παρμπρίζ αυτοκινήτων και προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές.

“On vient de prendre des boules de pétanque sur la tête” : les images impressionnantes d’un déluge de grêle qui s’abat sur l’Ardèche !#grêle #Ardèche pic.twitter.com/dTwZ1HTFqm — ICI (@ici_officiel) July 16, 2026



Ο δήμαρχος της πόλης, Ζαν-Ρομέν Ριμπέιρ, περιέγραψε το συμβάν ως «ένα εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο». Σύμφωνα με την τοπική νομαρχία, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονους κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούσε τα πέντε εκατοστά σε διάμετρο.

INTEMPÉRIES : Des grêlons géants ont été observés ces dernières heures en Ardèche lors d’un violent orage. Des “boules de pétanque”, affirment les témoins. Les dégâts sont “considérables” sur des centaines de voitures et de nombreux bâtiments. La commune d’Aubenas a été… pic.twitter.com/BuKexl7vTb — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 16, 2026



Καταγράφηκαν περισσότερες από 200 κλήσεις έκτακτης ανάγκης, 600 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ περίπου 30 πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν για να σβήσουν πυρκαγιά που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό.

Κοτ-ντ’ Ορ

Στην πόλη Ντιζόν, οι κάτοικοι αιφνιδιάστηκαν από την ξαφνική αλλαγή του καιρού.

La pluie s’est invitée ce mercredi 15 juillet à Dijon. Et avec elle, de gros grêlons. D’après Météo Côte-d’Or, il s’agirait d’un orage supercellulaire qui a violemment frappé Dijon et les alentours. pic.twitter.com/RaU7V8I1yX — Le Bien Public (@Lebienpublic) July 15, 2026



Ένας κάτοικος δήλωσε στο δίκτυο France 3: «Είδα τον άνεμο να δυναμώνει, και μετά ένας υπόκωφος γδούπος ακούστηκε πριν πέσει το πρώτο λευκό χαλάζι. Ήταν τόσο βίαιο που έπρεπε να κατεβάσω γρήγορα τα στόρια».

⛈️ Un impressionnant orage de grêle à Dijon en fin de journée ce mercredi, la Côte-d’Or est placée en vigilance jaune aux orages pic.twitter.com/oPR8CJZbOQ — ICI Bourgogne (@ici_bourgogne) July 15, 2026



Πρόσθεσε κι αυτός ότι το χαλάζι είχε το μέγεθος μπαλάκι του πινγκ-πονγκ.

21 νομοί σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες και 31 για καύσωνα

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ συνθέτουν την Πέμπτη οι μετεωρολογικές συνθήκες στη Γαλλία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, Météo France έχει θέσει 21 νομούς στην κεντρική και ανατολική χώρα σε πορτοκαλί συναγερμό (επίπεδο 3 στα 4) λόγω σφοδρών καταιγίδων, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την ίδια ώρα, ακόμη 31 παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω του ακραίου καύσωνα.

🟠 Extension de la vigilance orange orages pour les départements de la Creuse, de l’Yonne, de l’Aube, de la Haute-Marne, des Vosges, du Bas-Rhin pour un début d’événement à 16h ce jeudi.https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/sFgDhzzRi4 — Météo-France (@meteofrance) July 16, 2026



Η ανησυχητική αυτή κατάσταση προκύπτει από τη βίαιη σύγκρουση των εξαιρετικά θερμών αερίων μαζών του καύσωνα με ένα βαρομετρικό χαμηλό που φέρνει σημαντικά ψυχρότερες θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις για νέα έντονα φαινόμενα

Η γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι καταιγίδες θα συνεχίζονταν ειδικά τις πρωινές ώρες σε Βρετάνη, Ζιρόντ και Πυρηναία.

Παράλληλα, εξέδωσε προειδοποίηση ότι γύρω στο μεσημέρι «ένα πιο έντονο σύστημα με καταιγίδες θα αναπτυχθεί από την περιοχή Pays de la Loire προς το Massif Central, τη Βουργουνδία και τη βόρεια περιοχή Rhône-Alpes».

Η Meteo France διευκρίνισε ότι τα ισχυρά καιρικά συστήματα αναμένεται να αναπτυχθούν από το μεσημέρι και μετά, συνοδευόμενα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ριπές ανέμου που θα αγγίζουν τα 100 χλμ/ώρα (και τοπικά τα 110-120 χλμ/ώρα), καθώς και χαλάζι διαμέτρου 2 έως 5 εκατοστών.

«Ένα άλλο δυνητικά ισχυρό σύστημα με καταιγίδες θα μπορούσε να σχηματιστεί γύρω στο μεσημέρι πάνω από το Languedoc-Roussillon», πρόσθεσε.

Η εξειδικευμένη μετεωρολογική ιστοσελίδα Extrême Météo προειδοποιεί μάλιστα για «ίσως το χειρότερο σύστημα καταιγίδων του καλοκαιριού».

Η ίδια πηγή δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πέσει χαλάζι με διάμετρο έως και 9 εκατοστά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανεμοστρόβιλων».

Η «παγωμένη» εισβολή στη Γερμανία

Πιο ανατολικά, μια καταιγίδα συνοδευόμενη από σφοδρή χαλαζοπτώση σάρωσε τη νότια γερμανική πόλη Ρόιτλινγκεν το πρωί της Πέμπτης.

FUERTE GRANIZADA EN ALEMANIA

🇩🇪⛈️

Supercélula de tormenta provoca fuerte granizada en la ciudad de Reutlingen, sur de Alemania Esta mañana, violenta tormenta de granizo causó daños extensos. Equipos de emergencia en operaciones de respuesta y remoción del granizo Créditos 🎥… pic.twitter.com/lE58QL99Hg — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 15, 2026



Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και κάλυψε τους δρόμους με ένα παχύ στρώμα χαλαζιού, μετατρέποντας τις οδικές αρτηρίες σε παγωμένα ποτάμια, με τα συνεργεία διάσωσης να δίνουν μάχη για να καθαρίσουν τα συντρίμμια.

Ganz normaler Sommer-Morgen in Reutlingen 🌻😍 pic.twitter.com/1qcHFxbOHw — Dieter (@PatriotDieter76) July 15, 2026

Προ των πυλών καύσωνας 50°C στη νότια Ευρώπη

Τα ακραία αυτά φαινόμενα εκδηλώνονται την ίδια ώρα που οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι θερμοκρασίες της τάξεως των 50°C είναι «απολύτως πιθανές» στη νότια Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες.

Η ήπειρος βρίσκεται ήδη εν μέσω ενός σφοδρού καύσωνα, με μεγάλες περιοχές της Ισπανίας να αγγίζουν τους 44°C την περασμένη εβδομάδα.

Η ακραία ζέστη έχει πυροδοτήσει καταστροφικές δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στη Γαλλία, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τρίτο κατά τη διάρκεια της θερμότερης εβδομάδας που καταγράφηκε ποτέ τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα κατέγραψε περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου και 300 κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών του Μαΐου.

Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40°C στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Παρίσι άγγιξαν τους 37°C, καθώς η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο.

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους πολίτες, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανοίγει «κέντρα δροσιάς» για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των αστέγων.

Η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της

Οι ειδικοί της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) επιβεβαίωσαν ότι ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, στρατηγική επικεφαλής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), δήλωσε: «Ο Ιούνιος του 2026 υπογράμμισε πόσο βαθιά αλλάζει το κλίμα».

«Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία της, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη θερμοκρασία-ρεκόρ στους παγκόσμιους ωκεανούς», πρόσθεσε.

«Μαζί, αυτά τα ρεκόρ αντανακλούν ένα κλιματικό σύστημα που συνεχίζει να συσσωρεύει θερμότητα».

«Το αποτέλεσμα είναι όλο και πιο έντονοι καύσωνες, ένας επίμονα θερμός ωκεανός και αυξανόμενοι κίνδυνοι για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τις υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Le Parisien