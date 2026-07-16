Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Χίο – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χίο για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση στα Αρμόλια, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με υποστήριξη από τον Δήμο Χίου. Κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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φωτιά στη Χίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στη Χίο για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση στα Αρμόλια.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, με υποστήριξη από τον Δήμο Χίου.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μετέβη στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Χίο για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση στα Μεστά, στη Χίο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30 σήμερα και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες και 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ο Δήμος Χίου με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

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