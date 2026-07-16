Κυβερνητικές πηγές για Τσουκαλά: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις

Κυβερνητικές πηγές ανταπαντούν στις επικρίσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αλλοίωση της πραγματικότητας και προεξόφληση αποφάσεων της Δικαιοσύνης. Η αντιπαράθεση εστιάζει σε δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην απαλλαγή εννέα βουλευτών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στα “βέλη” του Κώστα Τσουκαλά, τονίζοντας πως «όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις».
  • Οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε «Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη», προσθέτοντας ότι αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή.
  • Οι κυβερνητικές πηγές κατηγόρησαν το ΠΑΣΟΚ ότι μίλησε για «κυβέρνηση υποδίκων» προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης και ρώτησαν αν θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια».

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Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στα “βέλη” του Κώστα Τσουκαλά. 

Τσουκαλάς: Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο – μαύρο

«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: «*Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή _εξέλιξη_*. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά». Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών» σημειώνουν.

«Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για «κυβέρνηση υποδίκων» προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;» τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.

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