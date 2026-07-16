Κυβερνητικές πηγές για Τσουκαλά: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στα “βέλη” του Κώστα Τσουκαλά.

«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: «*Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή _εξέλιξη_*. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά». Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών» σημειώνουν.

«Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για «κυβέρνηση υποδίκων» προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;» τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.