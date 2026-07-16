Θεσσαλονίκη: Έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα του 4ου συλληφθέντα για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

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Τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του συνέλαβαν τον 26χρονο, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που διερευνούν την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ο 26χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά του σπιτιού, που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο αλλά και ως καταφύγιο οι φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς φέρεται να τον κατονόμασε ο 24χρονος κατηγορούμενος ως το άτομο που είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του σπιτιού. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 26χρονος ήταν εκείνος που παρέδωσε τα κλειδιά στο αποκαλούμενο ως «επιχειρησιακό ζευγάρι».

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα του 26χρονου, στην Άνω Πόλη, παρουσία και δικαστικού λειτουργού.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν πειστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την φονική επίθεση. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στην επίθεση.

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο αλλά και γνώριμο στις αστυνομικές αρχές.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Προφυλακίστηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα.

Αρχικά, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 29χρονου και της 26χρονης, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπόμνημα και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους.

Χθες, προφυλακίστηκε και ο 24χρονος φοιτητής, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Ο ίδιος, κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι και ότι δεν ξέρει τους φυσικούς δράστες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να είπε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο, το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα.

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες– μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.