Παναθηναϊκός: Ρήξη χιαστού ο Ίνγκασον – Χάνει ολόκληρη τη σεζόν

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Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ίνγκι Ίνγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και αναμένεται να χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Παράλληλα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ενάμιση μήνα, λόγω τραυματισμού στον έξω πλάγιο σύνδεσμο.

Ο 32χρονος Ισλανδός κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης, το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 4-1, ωστόσο η σοβαρότητα του τραυματισμού του Ίνγκασον επισκίασε το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Ο έμπειρος στόπερ αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια του επιπλέον ημιώρου που έπαιξαν οι δύο ομάδες. Ο Ίνγκασον χτύπησε στο γόνατο έπειτα από μονομαχία και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

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Ο τραυματισμός του δημιουργεί σημαντικό κενό στο κέντρο της άμυνας, σε μια θέση για την οποία ο Παναθηναϊκός εξέταζε ήδη την απόκτηση ποδοσφαιριστή.

Οι διαθέσιμες επιλογές για τις θέσεις των κεντρικών αμυντικών είναι οι Ντε Φράι, Τουμπά, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Λάβδας και Βύντρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Πάλμερ-Μπράουν δεν φαίνεται να βρίσκεται στα άμεσα πλάνα παραμονής, ενώ ο Γεντβάι δεν υπολογίζεται.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Ίνγκασον

Μετά τη γνωστοποίηση της σοβαρότητας του τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τη στήριξή του στον Ισλανδό αμυντικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μείνε δυνατός. Είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα», ανέφεραν οι «πράσινοι».

Εκτός δράσης για ενάμιση μήνα ο Καλάμπρια

Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ υπέστη ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου ενάμιση μήνα.

Ο Καλάμπρια δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στα καλοκαιρινά προκριματικά. Μετά τον τραυματισμό του, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.

Οι δύο τραυματισμοί περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Παναθηναϊκού στην αμυντική γραμμή και αναμένεται να επηρεάσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.