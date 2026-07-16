Λορέντζο Καριέρε: Πότε θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή – Η ανάρτηση του κουμπάρου του

Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε θα τελεστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Ο 51χρονος είχε γίνει γνωστός μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Bar» και είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ και τη μουσική.

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Λορέντζο Καριέρε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, τελέστηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.
  • Γνωστός στο ευρύ κοινό από το τηλεπαιχνίδι «Bar» το 2002, ο Λορέντζο Καριέρε είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ και τη μουσική, ενώ ήταν γιος της ερμηνεύτριας Ματούλας.
  • Ο 51χρονος νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, με τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, και τους δύο γιους τους να βρίσκονται στο πλευρό του.

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Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30, θα τελεστεί η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Τις λεπτομέρειες γνωστοποίησε ο φίλος και κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η τηλεοπτική και μουσική πορεία του

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2002, μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι «Bar» του MEGA. Πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στη μουσική και συμμετείχε στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Ήταν γιος της ερμηνεύτριας Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να βρίσκεται μακριά από τη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 51χρονος νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, και οι δύο γιοι τους.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι ο Λορέντζο Καριέρε διατηρούσε μέχρι το τέλος την επικοινωνία με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι, γνωστοί και πρώην συνεργάτες του δημοσίευσαν μηνύματα αποχαιρετισμού και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένειά του.

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