Μεσσηνία: Σε ύφεση η φωτιά στο Βλαχόπουλο – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας τέθηκε σε ύφεση εντός 40 λεπτών, μετά την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία.
  • Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, θέτοντας την σε ύφεση σε 40 λεπτά.
  • Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις θέτοντας την σε ύφεση σε 40 λεπτά.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, κι από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη . Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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