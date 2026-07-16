Φωτιά στο Κιλκίς – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στο 5.20ο χλμ της ΠΑΘΕ στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά.

Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.