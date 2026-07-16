Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το «πρόσωπο» της Ελλάδας: ΒΟΑΚ, Ε- 65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις – Δείτε αναλυτικούς χάρτες

Η πορεία υλοποίησης εξαιρετικά σημαντικών έργων υποδομών τέθηκε επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας δίκτυα -οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά- η ολοκλήρωση των οποίων θα αλλάξει την εικόνα της χώρας.

Αναλυτικά όλα τα έργα και η πορεία υλοποίησης

Α. Οδικά Δίκτυα

Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης

Το έργο έχει προϋπολογισμό €36 εκατ. Και συνολικό μήκος 4 χλμ. περίπου. Περιλαμβάνει τεχνικά γεφύρωσης και κόμβους καθώς και την οδό σύνδεσης με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 77%.

Κάθετος άξονας 61 Εγνατίας Οδού: Τμήμα Δράμα-Καβάλα (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων – Ι/Κ Σταυρού

Το έργο έχει προϋπολογισμό €60,8 εκατ. Με το υπόψη έργο θα κατασκευαστεί το τελευταίο υποτμήμα, Κρηνίδες-Σταυρός, του άξονα Δράμα-Καβάλα μήκους 8,26 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη Ε.Ο. Δράμα-Καβάλα. Aναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 45%.

Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover)

Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου €463 εκατ. και υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 12 χλμ., από τον Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών) με την προσθήκη Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover) (4χλμ) επί τεχνικών, συνολικού μήκους περίπου 7 χλμ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθεί και διαπλάτυνση, σε κάθε ρεύμα, κατά δύο λωρίδες σε τμήμα 8 χλμ. και κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας στα υπόλοιπα 4 χλμ. Στην περίοδο συντήρησης και λειτουργίας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται και η Δυτική Περιφερειακή Οδός μήκους 7,5 χλμ. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 55%.

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, Βόρειο Τμήμα

Το συνολικό μήκος του Ε65 είναι 181 χλμ. και εκτείνεται από τη Λαμία έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία το Νότιο, το Ενδιάμεσο και μέρος του Βόρειου Τμήματος μήκους 136 χλμ. Το Βόρειο Τμήμα του Ε65, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία, έχει προϋπολογισμό €442 εκατ. και μήκος 71 χλμ. Ολοκληρώνεται και το υποτμήμα Καλαμπάκα -Εγνατία μήκους 45,5 χλμ. που θα δοθεί σε κυκλοφορία εντός Ιουλίου 2026.

Αποκαταστάσεις βλαβών οδικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel

Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 29/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2029 και προϋπολογισμό €900 εκατ. , είναι η αποκατάσταση της βατότητας, της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς.

5.1. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €278, 2 εκατ.

5.2. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €267,5 εκατ.

5.3. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €184 εκατ.

5.4. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €170 εκατ.

5.5. Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias; στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του ΠΑΘΕ, αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού €19,5 εκατ. Το συγκεκριμένο έργο έχει ημερομηνία περαίωσης εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 70%.

Αποκαταστάσεις βλαβών σιδηροδρομικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel

Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 28/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2026 και προϋπολογισμό €450 εκατ., είναι η αποκατάσταση της της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς.

Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”» με προϋπολογισμό δημοπράτησης €173,6 εκατ.

«Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις Θεομηνίες “Daniel” και “Elias”» με προϋπολογισμό δημοπράτησηςμε προϋπολογισμό δημοπράτησης €57,66 εκατ.

Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου μετά τις θεομηνίες ‘’Daniel’’ και ‘’Elias’’ με προϋπολογισμό δημοπράτησης €181,66 εκατ.

«Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σ.Σ. Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ. 296+245) έως τον Σ.Σ. Κραννών (Χ.Θ. 336+330) που καταστράφηκε από την κακοκαιρία “Daniel”» με προϋπολογισμό δημοπράτησης €37,2 εκατ.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 80%.

Μπράλος – Άμφισσα

Έργο με προϋπολογισμό €300 εκατ. μήκους περίπου 30 χλμ. που αφορά το τμήμα Μπράλος -Άμφισσα και το τμήμα Παράκαμψη Γραβιάς – Μεταλλεία Βωξίτη, του Διαγώνιου Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 30%.

Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου € 210 εκατ. έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χλμ., με τα συνοδά τους έργα και εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης εντός του 2028.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 10%.

Συμπληρωματικά έργα κόμβου Α/Κ Μεταμόρφωσης

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου €3 εκατ. έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της κυκλοφοριακής αναβάθμισης του Α/Κ Μεταμόρφωσης και εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης τέλος του 2026.

Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου €51 εκατ. έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, τη κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, τη αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων καθώς και τη κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής και και εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης Ιούλιος του 2029.

Επέκταση Ιόνιας Οδού, Τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά

Το υπόψη έργο, με προϋπολογισμό €310 εκατ., έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή του οδικού τμήματος από Ιωάννινα έως Κακκαβιά συνολικού μήκους 70 χλμ., Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 18/12/2024, το έργο είναι σε φάση σύνταξης και οριστικοποίησης των μελετών και έχει συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός του 2029.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 6%.

Βόνιτσα-Λευκάδα

Αντικείμενο του έργου αυτού, προϋπολογισμού €49 εκατ. είναι η βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας η οποία προβλέπεται να πραγματοποιείται μέσω δύο νέων οδικών τμημάτων: (α) του τμήματος Βόνιτσας – Λευκάδας, μήκους 16 χλμ. και (β) του τμήματος Ακτίου – Αγίου Νικολάου, μήκους 5 χλμ. και έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης μέσα στο 2026.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 85%.

Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος

Το υπόψη έργο, με Σύμβαση Παραχώρησης, με τίμημα μελετών κατασκευών περίπου €300 εκατ., αφορά στην κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος μήκους 75 χλμ. To σύνολο του έργου παραδόθηκε Νοέμβριο του 2025.

Παράκαμψη Γιάλοβας

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού €40,5 εκατ. και αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού και στην κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χλμ. για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας και ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός του 2027 λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 15%.

Kαλαμάτα-Ρυζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη

Το έργο, με προϋπολογισμό περίπου €252 εκατ. υλοποιείται με Σύμβαση ΣΔΙΤ. Αφορά την μελέτη και κατασκευή – αναβάθμιση του τμήματος της Εθνικής Οδού Καλαμάτα –Ριζόμυλος – Πύλος και Πύλος – Μεθώνη μήκους περίπου 49 χλμ., και εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2028.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 22%.

ΒΟΑΚ: N εάπολη- Άγιος Νικόλαος

Το υπόψη δημόσιο έργο, με προϋπολογισμό (με προαίρεση) €186 εκατ., έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος με την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, μήκους περίπου 14,5 χλμ. Στο αντικείμενο του υπόψη έργου περιλαμβάνεται ως προαίρεση και η αναβάθμιση της Π.Ε.Ο. Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτιμάται θα είναι εντός του 2027 λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 74%.

ΒΟΑΚ: Χερσόνησος – Νεάπολη

Το υπόψη έργο, που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, και προϋπολογισμό €330 εκατ. έχει ως αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος του τμήματος Χερσόνησης-Νεάπολη στα τμήματα Χερσόνησος – Μάλια και Μάλια-Νεάπολη, συνολικού μήκους 22,5 χλμ., του συνοδού παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης, μήκους περίπου 9,7 χλμ. Στην περίοδο συντήρησης και λειτουργίας περιλαμβάνεται και το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος ως προαίρεση. Το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 95%.

BOAK: Χανιά – Ηράκλειο

Το έργο Παραχώρησης, με προϋπολογισμό €1,75 δισ., αφορά στη μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση του οδικού άξονα από τον Κίσσαμο έως την Χερσόνησο, μήκους περίπου 187 χλμ. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τον Μάιο του 2025 και αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι το 2030.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 50%.

Β. Ενεργειακά Δίκτυα

1.⁠ ⁠Διεθνείς Διασυνδέσεις – Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η Ελλάδα έχει καταστεί ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τις υποδομές της, τα δίκτυα και τη γεωγραφική της θέση. Η Κυβέρνηση ενίσχυσε συστηματικά τα δίκτυα από το 2019, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας.

Το 2019 οι επενδύσεις ανέρχονταν στο σύνολο των τεσσάρων Διαχιεριστών/φορέων (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΝΑΟΝ) σε 479 εκατ. ευρώ, το 2024 τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 δις ευρώ και το 2025 ανήλθαν σε 1,628 δις ευρώ.

2.⁠ ⁠Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις Νησιών

Ολοκληρωμένα Έργα:

⁠⁠Κυκλάδες Α, Β, Γ (2020): ~452 εκατ. €

⁠⁠Κυκλάδες Δ (2026): 523,8 εκατ. €

⁠⁠Σκιάθος (2022): 63 εκατ. €

⁠⁠Κρήτη – Πελοπόννησος (2021): 372 εκατ. €

⁠⁠Κρήτη – Αττική (2025): 1,2 δισ. €

Μελλοντικές Διασυνδέσεις (σε προγραμματισμό):

⁠⁠Δωδεκάνησα (2028/29): 2,957 δισ. €

⁠⁠Βόρειο Αιγαίο (2028/29): 1,425 δισ. €

Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρισμού αναμένεται ολοκληρωθεί ως το 2030. Με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική και την Πελοπόννησο, η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από το 2026 έως το 2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα από το 2031, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στο 1 δισ. ευρώ. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη οι νέες διασυνδέσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, το περιβάλλον και το τουριστικό προϊόν των νησιών.

3.⁠ ⁠Κύρια Έργα Δικτύων από το 2019

Ολοκληρωμένα ή Σε Προχωρημένη Φάση Υλοποίησης:

⁠⁠Αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline): Βασικός διεθνής αγωγός για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

⁠⁠Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB): Διασυνοριακό έργο για διαφοροποίηση πηγών ενέργειας.

⁠⁠FSRU Αλεξανδρούπολης: Πλωτός σταθμός αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG.

⁠Δύο σταθμοί συμπίεσης, στην Κομοτηνή και στην Αμπελιά Φαρσάλων.

Νέα Έργα & Υπό Κατασκευή:

⁠⁠Αγωγός προς Βόρεια Μακεδονία

⁠⁠Επέκταση του εγχώριου δικτύου φυσικού αερίου.



Γ. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Σε αναδυόμενο στρατηγικό κόμβο συνδεσιμότητας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μετασχηματίζεται η Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Μέσα σε έξι χρόνια, η χώρα πέρασε από την τελευταία θέση της ΕΕ στην ευρυζωνικότητα —με μηδενικό FTTH το 2019— στην κορυφαία κάλυψη 5G της Ευρώπης και στον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης οπτικών ινών. Στόχος της επόμενης φάσης είναι η ενοποίηση των υποδομών σε καθημερινές, ασφαλείς και ανθεκτικές υπηρεσίες για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ώστε κανένας πολίτης και καμία επιχείρηση να μη μείνει πίσω.

Τα βασικά σημεία:

⁠⁠Άλμα στα σταθερά δίκτυα: Η κάλυψη οπτικών ινών (FTTP/VHCN) εκτοξεύτηκε από 38% (2023) σε ~70% (2026), με ρυθμό πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού και το μερίδιο FTTH να διπλασιάζεται σε έναν χρόνο.

⁠⁠Πρωτιά στην κινητή: Πληθυσμιακή κάλυψη 5G στο 99,8%, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη (μέσος όρος ΕΕ ~94%).

⁠⁠Διεθνής κόμβος δεδομένων: Νέα υποθαλάσσια καλώδια (EAN, East-Med Corridor) καθιστούν την Ελλάδα πύλη Ευρώπης–Ασίας–Αφρικής–Μέσης Ανατολής, με τη χωρητικότητα να αυξάνεται από <500 Tbps (2023) σε >3.000 Tbps έως το 2027–2030.

⁠⁠Υποδομές AI: 20πλασιασμός της ισχύος των data centers, από <50 MW σήμερα σε ~1.000 MW, με 50+ κέντρα δεδομένων, edge κόμβους και AI factories έως το 2030.

⁠⁠Τέλος χαλκού – νεα εποχη μονο μ ίνα: Οργανωμένη αποχαλκοποίηση (copper switch-off) με εθνικό στόχο το 2032, που απελευθερώνει πόρους για επανεπένδυση σε FTTH.

Απλοποίηση μέσω GIA: Ψηφιακή διαχείριση διελεύσεων (e-Διέλευσις), ενιαίο σημείο πληροφόρησης και συντονισμός εκσκαφών μειώνουν κόστος και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη δικτύων.

⁠⁠Ανθεκτικότητα & ασφάλεια: – – Εναλλακτικές οδεύσεις, ενεργειακή αυτονομία, κβαντική θωράκιση (HellasQCI)

⁠⁠⁠δημιουργείται δίκτυο κρίσιμων επικοινωνιών σωμάτων ασφαλείας

⁠⁠νέονομοθετικό πλαίσιο Gigabit Infrastructure Act (GIA) / Digital Network Act (DNA)/ Cybersecurity Act (CSA2)

Δ. Σιδηροδρομικά Δίκτυα

Αποκατάσταση και πλήρης λειτουργία άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Το έργο αφορά την πλήρη επαναφορά της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS, μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία Daniel. Τα έργα αποκατάστασης βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης με τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη επαναφορά του κεντρικού άξονα. Συνολικός προϋπολογισμός: €170 εκατ. χωρίς ΦΠΑ

Θεσσαλονίκη-Ειδομένη

Το έργο αφορά τη λειτουργία της υφιστάμενης μονής γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS. Η γραμμή αποτελεί βασική σιδηροδρομική πύλη της χώρας προς τη Βόρεια Μακεδονία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα νέα συστήματα τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιούνιο 2026, ενώ επόμενη φάση αποτελεί η μελέτη για μελλοντική διπλή γραμμή και αύξηση χωρητικότητας. Προϋπολογισμός: €40,9 εκατ. χωρίς ΦΠΑ

Προαστιακός Δυτικής Αττικής

Το έργο αφορά την ανάπτυξη προαστιακής εξυπηρέτησης στη Δυτική Αττική, με στόχο την κάλυψη περιοχών με υψηλή βιομηχανική, εμπορευματική και καθημερινή εργατική κινητικότητα. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, με δυνατότητα επέκτασης για σύνδεση με τον παλαιό σταθμό Μεγάρων. Προϋπολογισμός: €95,7 εκατ. χωρίς ΦΠΑ.

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση 6ου Προβλήτα ΟΛΘ

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €53,5 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά την ανάπτυξη προαστιακού δικτύου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ μέσω γέφυρας μήκους περίπου 1 χλμ απευθείας με το υφιστάμενο δίκτυο. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» και βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, με έναρξη κατασκευής από το 2027.

Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €720 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά τη συνολική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού διαδρόμου Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει κατασκευή μονής γραμμής με συστήματα και υποδομή για μελλοντική διπλή γραμμή. Χρηματοδοτείται από το CEF 2021-2027 και αποτελεί κρίσιμο έργο για τη σύνδεση λιμένα, συνόρων και στρατηγικών μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα.

Νέα Καρβάλη-Τοξότες και σύνδεση Λιμένα Καβάλας

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €212,7 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή μήκους 31,7 χλμ. από τη Νέα Καρβάλη έως τους Τοξότες και σύνδεση περίπου 5,3 χλμ. με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας. Χρηματοδοτείται από το CEF 2021-2027 και εντάσσεται στη στρατηγική διασύνδεσης λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Αναβάθμιση Μουριές-Προμαχώνας

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €144 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά την αναβάθμιση της γραμμής στο τμήμα Μουριές-Προμαχώνας, μήκους περίπου 53 χλμ. Περιλαμβάνει αναβάθμιση υποδομής και επιδομής, διαλειτουργικότητα και προσαρμογή σηματοδότησης και ETCS. Χρηματοδοτείται από το CEF 2021-2027, με στόχο έναρξη από το 2027.

Κιάτο-Αίγιο: ηλεκτροκίνηση

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €55 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά την εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης και ηχοπετασμάτων στη νέα διπλή γραμμή Κιάτο-Αίγιο. Με την ολοκλήρωσή του θα είναι δυνατή η δρομολόγηση ηλεκτροκίνητων συρμών στη διαδρομή Αθήνα-Αίγιο χωρίς αλλαγή έλξης. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027».

Ροδοδάφνη-Ρίο

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €126 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά νέα διπλή γραμμή περίπου 28,8 χλμ. με επιδομή, στάσεις, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS και εντός της σήραγγα Παναγοπούλας. Το τμήμα μέχρι Ψαθόπυργο έχει ορόσημο το β’ τρίμηνο 2027, ενώ η ολοκλήρωση μέχρι Ρίο εκτιμάται για το δ’ τρίμηνο 2028.

Αναβάθμιση ΣΚΑ-Οινόη και Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλιάρτου

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €240 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής γραμμής ΣΚΑ-Οινόη και του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλιάρτου. Πρόκειται για κρίσιμο τμήμα της εξόδου της Αθήνας προς τον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα. Χρηματοδοτείται από το CEF 2021-2027, με στόχο έναρξη από το 2027.

Ανάταξη σηματοδότησης και ETCS ΣΚΑ-Κιάτο

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €58 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά την ανάταξη του συστήματος σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS Level 1 στη γραμμή ΣΚΑ-Κιάτο. Χρηματοδοτείται από το CEF 2021-2027 και αποτελεί έργο κρίσιμο για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του δικτύου.

GSM-R: επέκταση ψηφιακού ραδιοδικτύου

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €44 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, αφορά την προμήθεια συστήματος GSM-R, συναφών υπηρεσιών και φορητού εξοπλισμού. Καλύπτει κρίσιμα τμήματα του δικτύου, όπως Κιάτο-Ρίο, Τιθορέα-Δομοκός, Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλος. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027».

Λάρισα-Βόλος

Το έργο αφορά την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, και ETCS Level 1 σε περίπου 61,5 χλμ. Η σύμβαση συστημάτων ανέρχεται σε περίπου €42 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, ενώ η αποκατάσταση γραμμής μετά τον Daniel σε περίπου €147 εκατ. χωρίς ΦΠΑ. Υπάρχει σχεδιασμός για μελλοντική σύνδεση με τον λιμένα Βόλου.

Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα

Το έργο αφορά την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS Level 1 στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα. Η σύμβαση συστημάτων ανέρχεται σε περίπου €50 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, ενώ η σχετική αποκατάσταση της γραμμής μετά τον Daniel εκτιμάται σε περίπου €46 εκατ. χωρίς ΦΠΑ.

Μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης δικτύου με SLA

Η παρέμβαση αφορά τη μετάβαση σε νέο μοντέλο διαχείρισης και συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, με ψηφιακή αποτύπωση και αναβάθμιση της υποδομής μέσω digital twin και, στη συνέχεια, ανάθεση πολυετών συμβάσεων συντήρησης με συγκεκριμένα Service Level Agreements. Στόχος είναι η μετρήσιμη απόδοση της γραμμής, των συστημάτων και της λειτουργικότητας του δικτύου, με πρώτη εφαρμογή στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη-Προμαχώνα και στόχο ενεργοποίησης έως το δ’ τρίμηνο 2027.

Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου

Το έργο αφορά την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργική αξιοποίηση του Θριασίου ως κεντρικού logistics hub του ελληνικού σιδηροδρόμου. Το Θριάσιο αποτελεί κόμβο για τον Πειραιά, τον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα και τις διεθνείς εμπορευματικές ροές. Εκτιμώμενο ορόσημο είναι η έναρξη παραχώρησης εντός του 2026.

Σιδηροδρομική Σύνδεση Πάτρας

Το έργο αφορά την επέκταση της νέας διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής από το Ρίο προς την Πάτρα, μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Ψαθόπυργος-Ρίο. Αποτελεί το τελικό τμήμα σύνδεσης της Πάτρας με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο και εντάσσεται στον ευρωπαϊκό διάδρομο Western Balkans-EasternMediterranean.

Σιδηροδρομική Παράκαμψη Αχαρνών

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €110 εκατ., αφορά την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 4 χλμ., με σήραγγα περίπου 800 μέτρων. Διαθέτει ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης και αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του υφιστάμενου διαδρόμου και στη βελτίωση της λειτουργίας του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα.

Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμφίπολη-Τοξότες

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου €1,4 δισ., αφορά την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 205 χλμ. Βρίσκεται σε διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου και αποτελεί στρατηγική σύνδεση της Θεσσαλονίκης και της Ανατολικής Μακεδονίας με τη Θράκη και τους λιμένες της περιοχής.

Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Θριάσιο-Σφίγγα

Το έργο αφορά νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή μήκους περίπου 46 χλμ., η οποία θα συνδέει τον άξονα ΣΚΑ-Κιάτο και το Θριάσιο με τη Θήβα και τον κύριο διάδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται για ταχύτητες 200-250 χλμ./ώρα και απαιτεί την εκπόνηση πλήρων μελετών. Θα αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα του δικτύου, θα μειώσει τους χρόνους Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα απομακρύνει την εμπορευματική κυκλοφορία από τον άξονα ΣΚΑ-Οινόη.