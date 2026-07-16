Ισπανία: 45.000 στρέμματα κάηκαν στην περιοχή Ορές κοντά στη Σαραγόσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα της βορειοανατολικής Ισπανίας, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και οι τοπικές αρχές στην Αραγονία προειδοποίησαν ότι θα χρειαστούν «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο». Πολλά χωριά έχουν εκκενωθεί και δρόμοι έχουν κλείσει για την προστασία των κατοίκων, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη.

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Πηγή: Yeni Akit Gazetesi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα. – Οι τοπικές αρχές στην Αραγονία προειδοποίησαν ότι θα χρειαστούν «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο» η πυρκαγιά, ενώ πολλά χωριά έχουν εκκενωθεί και δρόμοι έχουν κλείσει. – Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη, ενώ η Ισπανία βίωσε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της.

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Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο», προειδοποίησαν οι τοπικές Αρχές στην Αραγονία.

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Πρόκειται για μια «πυρκαγιά με περίπλοκα χαρακτηριστικά και θα χρειαστεί μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, θα χρειαστούν μέρες για να ασφαλιστεί η περίμετρος», προειδοποίησε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.

 

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Τονίζοντας ότι «έχουν καεί περισσότερα από 45.000 στρέμματα», ανέφερε επίσης ότι πολλά χωριά είχαν εκκενωθεί και δρόμοι είχαν κλείσει για την προστασία των κατοίκων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

 


Με ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθμ εξήγησε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη της πυρκαγιάς προτρέποντας τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί» και «να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

Η Ισπανία βίωσε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της, με 13 θανάτους σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου και κατέκαψε 70.000 στρέμματα.

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